Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Doğan Şirketler Grubu'na ait D&R, Turkuvaz'a satıldı

Doğan Şirketler Grubu Holding, bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama AŞ'nin (D&R) 440 milyon liraya Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye AŞ'ye satışı için ön protokol imzalandığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Doğan Şirketler Grubu Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, tamamı ödenmiş 50 milyon TL sermayesinde, yüzde 100 paya sahip oldukları doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama AŞ'nin (D&R) sermayesinde sahip oldukları payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440 milyon TL bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye AŞ arasında bugün tarafları bağlayıcı bir ön protokol imzalandığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunan savaş jetinin düştüğü o anlar

Yunan savaş jetinin düştüğü o anlar

İşte dünyanın en sıra dışı ülkesi

İşte dünyanın en sıra dışı ülkesi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Futbol tarihinin efsane geri dönüşleri

Futbol tarihinin efsane geri dönüşleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA