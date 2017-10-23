Doğtaş Kelebek uçuşa hazır

Doğtaş Kelebek Mobilya, yeni bir döneme giriyor. Hollandalı Turkven ile ortaklığını bitiren ve yerine 61 yatırım grubunu bünyesine alan Doğtaş, üretim, ihracat ve satış tarafında uçuşa hazırlanıyor. Doğan Ailesi’nin yönetimde tek karar mercii olarak yeniden yer alması, bu büyüme sürecini daha da hızlandıracağa benziyor.1995 yılında Doğtaş’a adım atan ve ‘ailem’ diye tanımladığı şirkette ekibiyle birlikte büyük başarılara imza atan şirket CEO’su Ersin Serbes’in kararlılığını da atlamamak gerek… Ersin Serbes ile markanın kuruluşunu, yatırımlarını, hedeflerini ve en önemlisi yeni süreci konuşmak için bir araya geldik. Yeni dönemin marka açısından çok daha verimli olacağını belirten Serbes “Turkven iyi bir ortaktı. Ancak bazen birlikte çalıştığınız insanların size fikir ve öneriler sunması gerekiyor. Yeni yatırımlara sıcak olması gerekiyor. Turkven sorun çıkarmıyordu ama direkt olarak katkı da sunmuyordu. Şimdi yönetimde üstünlük sahibi olmamız elimizi daha da kolaylaştıracak” diyor…

- Doğtaş’ın kuruluşu ve sizin şirkete girişiniz nasıl gerçekleşti?

Doğtaş Hacı Ali Doğan tarafından 1972 yılında Çanakkale’de kuruluyor. 800 metrekare bir atölyede başlayan süreç, 1980’li yıllarda büyümeye başlıyor. Markamız o dönemde etrafındaki ilçelere satış gerçekleştiriyor. Ardından 1995 yılında P&G’de çalışırken Doğtaş markasına ben de katıldım. Şirketin ilk profesyonel yöneticisi olarak başladım. 6 Kardeş tarafından yönetilen Doğtaş’ta kurumsallaşma çalışmalarını başlattık. Başta Davut Doğan olmak üzere 6 kardeş, aile şirketinden profesyonelliğe geçme sürecinde bize oldukça destek verdiler. Bu tamamıyla ekip işi. Benim şu an çalıştığım arkadaşlarım hala o dönemden. Aynı ekip ile devam ediyorum. Bu ruhu ayakta tutabilmek çok önemliydi ve bunu başardık.

TRANSFERLERİMİN KATKILARINI GÖRDÜK

2002 yılına kadar Doğtaş’ta kaldım, o dönemde bayi sayımızı 200’ün üzerine çıkardık. Türkiye’nin her tarafından yapılandık. Ardından ben sektörde başka bir markaya transfer oldum. Bu değişimin hem bana hem de Doğtaş’a faydası oldu. Bunu şimdilerde daha iyi anlayabiliyorsunuz. Biz mobilyada çok iyiydik ama koltuk üretim tarafını çok iyi bilmiyorduk. Transfer olduğum marka da bu konuda çok iyiydi. Benim için iyi bir tecrübe oldu. Son olarak geçen yıl temmuz ayında (2016 temmuz) yeniden Doğtaş’a döndüm.

- Turkven’in ortaklığı ve Kelebek Mobilya’nın Doğtaş bünyesine girişi nasıl oldu?

Markalaşma ve kurumsallaşma sürecimiz hızla gerçekleşti. 2012 senesine geldiğimizde Hollandalı Turkven ortak olmak istedi ve şirketin yüzde 50’si Turkven’e satıldı. Aynı yıl içinde Kelebek Mobilya, Doğtaş bünyesine katıldı. Ardından ben de şirkete geri döndüm. Ürünleri ve pazarlama anlayışını değiştirdik. Mağazalarımız ile ilişkimizi daha da güçlendirdik. Yeniden Doğtaş’ı eski günlerine ulaştırdık.

- Turkven dönemi bitti. Doğtaş için yeni bir süreç başlıyor. Yeni ortaklık ile büyümenizde nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz?

Turkven hisselerinin tamamını sattı ve çıktı. Ardından başta Goldman Sachs’ın olduğu 61 yatırımcıyı bünyemize aldık. Şu an yüzde 46 Doğan Ailesi, yüzde 46 yabancı yatırımcılar. Yüzde 8 Kelebek Mobilya’nın halka açık hissesi durumda. Ancak Doğan Ailesi yüzde 46’lık hissesini yüzde 51’e çıkaracak. Çıkış sürecinin bizzat yönettim. Bunun için 1 aydır çalışıyoruz. Amerika, İngiltere, Polonya, İsveç gibi birçok ülke gezdim. 100’ün üzerinde toplantı yaptım.

- Yatırımlar hız kazanacak o halde…

Şimdi artık çok daha güçlüyüz. Eski ortağımız ile ilişkilerimiz çok iyiydi. Hiçbir sorun yaşamadık. Tüm yönetimi bize bırakmışlardı. Ancak ortaklarımızın bize fikir vermesi gereken durumlar olabiliyor. Yeni yatırım kararlarında çok sıcak bakmadıkları durumlar da yaşadık. Dolayısıyla Doğan Ailesi’nin yönetimi alması bizim işimize çok daha yarayacak. Yeni yatırımlara imza atacağız. Mağazalara sürecimiz hızlanacak. Belki bir fabrika kuracağız. Yurtdışında daha hızlı büyüyeceğiz.

- Mağaza ve büyüme hedefleri neler?

Bu yıl 85 mağaza açtık, önümüzdeki yıl da 100’e yakın yeni mağaza açacağız. Artık mağaza konseptini de değiştiriyoruz. Dolayısıyla biz de yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Geçen yıl yüzde 50 büyüdük bu yıl da aynısı olacak.