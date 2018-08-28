Doğu Anadolu Gözlemevi 2020’de faaliyete geçecek

Türkiye’nin en büyük uzay araştırma projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) için geri sayım başladı. Erzurum’da 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri’ne inşa edilen Doğu Anadolu Gözlem Evi, sınıfında tek olma özelliği taşıyan teleskop donanımı ile uzayın derinliklerini yer küreye taşıyacak. Dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 3 gözlemevi arasında yer alacak Doğu Anadolu Gözlemevi 2020 yılı içinde faaliyete geçecek. Gözlemevinin hizmete girmesiyle birlikte, dünyanın önde gelen astrofizik ve uzay bilim insanları Erzurum’a akın edecek.

ŞENLİKLER DÜZENLENECEK

Gözlemevinin kurulumunda gelinen son aşamaya ilişkin bilgi Doğu Anadolu Gözlem Evi Proje Yürütücüsü Doç Dr. Cahit Yeşilyaprak’tan geldi. AKŞAM’a konuşan Doç. Yeşilyaprak, gözlemevinin faaliyete girmesiyle halk için gözlem şenlikleri de düzenlenebileceğini söyledi. Gözlemevi’nin siteler ve TV kanalları üzerinden canlı görüntü paylaşacağına da dikkat çeken Doç. Cahit Yeşilyaprak, “Erzurum’a gelme imkanı bulamayan vatandaşlarımız, canlı yayınlarlarla uzayı evlerinden de izleyebilecekler” dedi.

KUBBE KURULACAK

Son teknoloji ürünü gelişmiş teleskobun test aşamasın geçileceğini belirten Doç. Yeşilyaprak şunları kaydetti: “Esasen bir çok aşamayı gerçekleştirdik. Bu sene kubbe kurulumuna başlıyoruz. Teleskop optik olarak üretildi ve hazır. İtalya’da fabrika testi için kurulumu tamamlandı. Fabrikadaki optik testleri başlayacak, yaklaşık 6-7 ay sürecek. İnşaat ise gelecek yıl tamamlanacak. Gelecek yıl itibarıylav kubbe kurulmuş olacak. Teleskop parçaları da İtalya ve Belçika’dan getirilerek kurulumuna başlanacak. Yaklaşık 1 yıl da teleskopun kurulumu sürecek. 2020’nin son aylarında da ilk ışığı almayı planlıyoruz.

BİZİM TOPLUM UZAYA MERAKLI

DAG’ın toplumda bir farklılık yarattığını belirten Yeşilyaprak “Bizim toplumumuz uzayla ilgili her şeye meraklı. Toplum projelerine de yer verilecek. Astronomi kampları gibi gözlem şenlikleri düzenlenebilecek” diye konuştu.

EN BÜYÜK TELESKOP

Doç. Yeşilyaprak DAG’ın, Türkiye’nin en büyük temel bilim projelerinden birisi olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: “Bilimsel açıdan Türkiye’nin en büyük teleskobunu içinde barındırdığı için çok önemli. Teleskop 4 metre çapında. Bu teleskop daha sönük cisimlere bakabilmek adına büyük bir fırsat. Hem dünya hem de Türkiye astronomisi için son derece önemli. Erzurum konumsal olarak büyük bir gözlemsel boşluğu dolduruyor.”

200 MİLYON MALİYET

DAG’ın şu ana kadar maliyetinin 150 milyon lira olduğunu belirten Doç. Yeşilyaprak “Projenin tamamlanması için birkaç aşama daha var. Bu aşamalarla beraber yaklaşık 200 milyon TL’ye mal olmuş olacak. Gözlemevi tamamlandığında ilk beş yıl için 45 kişiyi istihdam edecek” dedi. Yeşilyaprak, projenin uzay bilim ve teknolojileri açısından büyük bir adım olduğunu belirterek “Astronomide Türkiye’nin bir yeri vardı ama bu çaptaki teleskopla daha büyük işlerin daha büyük keşiflerin kapısını açıyoruz” diye konuştu. (Akşam)