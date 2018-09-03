Doğu’da yüz güldüren değişim

TUNCELi’DE TURiST SAYISI 3 KAT ARTTI

TERÖR örgütünün çökertilmesiyle Doğu’nun gözdesi Tunceli, bölgenin turizm üssü olmaya aday. 14 aydır Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Tuncay Sonel yaptığı açıklamada “Son 8 ay içerisinde Tunceli’ye gelen turist sayısı geçmiş yıllara göre 3 kat arttı” dedi. Vali Sonel, şunları söyledi: “İlimizdeki bir seyahat acentesinden alınan verilere göre 2017 yılında Tunceli’ye gelmek için uçak bileti alan vatandaş sayısı 29 bin iken, bu yıl 66 bin 500 olduğu görülüyor. Bu yoğunlukla birlikte bir yıl önce otellerdeki doluluk oranı yüzde 15 iken, bu yıl yüzde 95’lere ulaştı. 2017 yılında şehre giren araç sayısı 797 bin iken, bu yılın ilk 8 ayında bu sayı 1 milyon 300 bini geçti.” Vali Sonel, Tunceli’deki su sporları turizminin geliştiğini ifade ederek, ilin büyük bir potansiyelinin bulunduğunu söyledi. Sonel imzalı açıklamada “Tunceli’de 2017 yılında 20-25 botla yaklaşık 200 kişinin rafting yaptığı, bu rakamın bu yıl sadece haziran-ağustos aylarında bin 600’ü geçtiğine işaret edilerek tüm bu gelişmelerden esnafın özellikle memnun olduğu” belirtildi.

Şemdinli’ye alabalık tesisi kurdular

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Nevzat ve Azad Çiftçi kardeşler, turistik Nehri köyünde devlet desteğiyle üç dönüm alana alabalık çiftliği kurdu.İşletmeciliğini Hekim Geylan’ın üstlendiği, 20 havuzun yer aldığı çiftlikte üretilen balıklara Hakkari, Van, Ankara ve İstanbul’dan gelen turistler yoğun ilgi gösteriyor” dedi. Geylan, balıkların çok beğenildiğini belirterek “Bu çiftlik devlet desteğiyle kuruldu. Millet buraya ilgi gösteriyor” dedi.

CiZRE’YE OTEL AÇILDI

Şırnak’ın Cizre ilçesi, yatırımlarla adından söz ettiriyor. Eski belediye başkanı Kamil Atak’ın yaptırdığı otel düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Atak, Cizre’nin kalkınmasına destek olmak için otel yaptığını söyledi. Atak “Huzur ve güvene kavuşan ilçemiz gelişmeye başladı. Devletimizin kararlı duruşu sayesinde Cizre’de terör sona erdi” dedi.