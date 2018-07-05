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Dolar 4,60'ın altına indi

Dolar/TL, günün ikinci yarısında hızlanan düşüşü ile 4,5970`e kadar geriledi

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Güne yükselişle başlayan ve 4,6871'i gören dolar/TL, özellikle günün  ikinci yarısında hızlanan düşüşüyle 4,5970'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 16.15  itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 4,6090 seviyesinde  dengelenirken, euro/TL yüzde 0,7 düşüşle 5,4040'tan, sterlin/TL de yüzde 1  gerileyerek 6,1205'ten işlem görüyor.

Analistler, Türk lirasının diğer gelişmekte olan ülke para  birimlerinden pozitif ayrıştığını belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez  Bankası'nın toplantı tutanaklarının kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını  ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL’de 4,55 seviyesinin gündeme gelebileceğini,  4,70'in ise direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, yarın yurt içinde  Hazine nakit dengesi ile ABD'de haziran ayı istihdam raporunun takip edileceğini  bildirdi.

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