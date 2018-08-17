Dolar altın fiyatları son dakika Altın fiyatları bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Vatandaşlar internetten Altın dolar kurundaki son hareketliliği merak ediyor. Peki canlı altın fiyatlarında son durum nasıl? Dolar fiyatları ne kadar? Euro ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? 17 Ağustos 2018'in sabah saatlerinde dolar güne 5,8400 lira seviyesinde başladı. Gram altın ne kadar kaç TL’den işlem görüyor? Düğünlerin ve yatırımcısının gözdesi altın ne kadar oldu? Bugün altının gramı 221,25 TL’den alınırken 221,33 TL’den satılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Katar Emiri Al Sani, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi. Erdoğan ile Al Sani, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN 17 AĞUSTOS 2018

GRAM ALTIN NE KADAR?

215 liradan alınırken, 221,33 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 343 liradan alınırken 361 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 687 liradan alınırken 724 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1419,00 liradan alınıp 1478,00 liradan alıcı buluyor.

DOLAR FİYATLARI BUGÜN 17 AĞUSTOS 2018

DOLAR NE KADAR?

17 Ağustos 2018'in sabah saatlerinde dolar güne 5,8400 lira seviyesinde başladı.

EURO NE KADAR?

Sabah saat 08.00 itibariyle euro/TL 6,6681 liradan, sterlin ise 7,4063 liradan işlem görüyor.

Asya borsaları Çin ve ABD'nin Haziran'dan bu yana ilk ticaret görüşmelerini gelecek hafta yapma konusunda anlaşması ve TL'nin bu hafta başında kaydettiği sert kayıpların ardından kazanımlarını artırmasıyla ılımlı şekilde yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün bir yılın dip seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.5 yükseldi.

Dow Jones endeksi dün yüzde 1.58, S&P 500 endeksi yüzde 0.79 yükseldi.

Çin Ticaret Bakanı Wang Shouwen başkanlığında bir Çin heyetinin ABD temsilcileriyle görüşeceği haberi piyasaların toparlanmasına destek oldu.

Ancak, bu alt düzeyli görüşmelerin ticaret anlaşmazlığını çözme olasılığı olmadığından, etkisi kısa süreli olabilir. Beyaz Saray Ekonomik danışmanı Larry Kudlow, Beijing'i, Başkan Donald Trump'un Çin'in ekonomi politikalarındaki değişikliklere karşı koyma konusundaki kararlılığını küçümsememesi konusunda uyardı.

Nitekim, Çin hisse senedi piyasaları haberlerden sınırlı etkilendi. Şanghay Composite dün yüzde 0.66 düşüşle 2,705.19'a geriledikten sonra yüzde 0.16 yükseldi.

DÖVİZDE SON DURUM NE OLDU?

Dolar Çin ve ABD arasında gelecek hafta yapılacak ticaret görüşmelerinin ticaret savaşını önleyecek bir çözüm bulunacağı umutlarını canlandırmasıyla, başlıca para birimleri karşısında 13 buçuk ayın zirvesinden geriledi.

Dolar endeksi yüzde 0.1 düşüşle 96.549'a geriledi.

Endeks TL'deki sert değer kaybı ve Çin ekonomisinin durumuna ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla ve gelişmekte olan ülke para

birimlerini baskılamasıyla hafta içinde 96.984 ile Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Türkiye'deki finansal krizin sıçrayağacağı endişeleri nedeniyle değer kaybeden euro ticaret görüşmeleri haberlerinden destek buldu.

Euro dün yüzde 0.3 değer kazandıktan sonra bugün de artış kaydederek 1.1380 dolarda bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINA UZMAN YORUMU

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise Ocak 2017'den bu yana ilk kez 1.190 doların altına geriledi ve şu dakikalarda 1.187,92 dolardan alıcı buluyor.

Uzmanlar dolar endeksinin 96,7 seviyesinin üzerine çıkmasının altının ons fiyatındaki baskıyı artırdığını kaydetti.

Ticaret savaşları başta olmak üzere ABD’den gelecek haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan ons altında 1.186 doların destek, 1.194 doların direnç konumunda olduğunu belirtti.

Yurt içinde döviz kurlarının değer kaybetmesinin altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olduğunu ifade eden uzmanlar, "Altının gram fiyatının, dolar kuruna bağlı olarak dalgalı seyrini sürdüreceğini öngörüyoruz. Gram altında 190-290 lira bant aralığını takip edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

DOLAR VE EURO UZMAN YORUMLARI

Piyasalardaki dalgalanma nedeni ile dolar alış ve satış fiyatı son durumu ile ilgili bilgiler en sık merak edilen konular arasında. İşte dolar ve euro fiyatı!

Anadolu Ajansı Analist Uzmanı İslam Memiş altın yorumları, veri-değerlendirme köşesinde yaşanan son gelişmelerden sonra 'bireysel olarak' ekonomik bazda nasıl tedbirler alınacağını 11 madde üzerinden açıkladı. Belirsizliğin sona erene dek gerek döviz üzerinden gerek altın üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. İşte o 11 madde.

1- Döviz ile ticaret yapıyorsak sermayemiz kadarıyla ve döviz olarak kenarda nakit tutmak zorundayız. Bunu başardıktan sonra harcamalarınızı yapabilirsiniz.

2- Kur riskinden kaçınmak için döviz sigortası yaptırmak gerekiyor.

3- Banka mevduatlarınızdaki nakitlerinizi sadece döviz olarak tutmak kârlı bir yatırım olmayabilir. Çeşitli enstrümanları denemek sepet yapmak daha uygun. Döviz talebi ülke ekonomisine zarar verdiği için içerde işlerin zorlaşmasına neden oluyor. Fiziki altın, önceliğimiz olmalı.

4- Enflasyon artışı, gıda fiyatlarının pahalı olmasına neden olduğu için çarşı pazarda alış veriş yaparken tüketebileceğimiz kadar alış-veriş yapmalıyız. Torba ve dolapları doldurmak yerine mevsiminde ucuz olan sebze ve meyvelerden kışa hazırlık yapmalıyız.

5- Tasarruflarınızda hedef belirlemek çok önemli. Yani hedefinizde ne varsa ulaşana kadar birikimden vazgeçmeyin.

6- Belirsiz piyasa şartlarında al-sat yapmayın. Sosyal medya etkisinde kalarak zarar etmeyin. “Bugün ne satın alayım” diye bir şey yok. Bugünkü piyasa koşulları alım için değil, satış için fırsat veriyor. Doğru zamanı beklemek, soğuk kanlı olmak, nefsinize yenilmemek gerek.

7- Global ekonomiler daraldığı için işimize sahip çıkmak zorundayız. İster işveren ister işçi ol, işimize sımsıkı sarılıp daha çok üretmeliyiz.

8- Birikimlerinizi tanıdık dövizcilere ve kuyumculara emanet etmeyiniz. Güveniyorum yok, banka var. Yarın bugün kepenk indirip gittiğinde “ Devlet nerede?” Diyemezsiniz.

9- Devletin sunmuş olduğu tüm teşvikleri araştırmalı, öğrenmeli ve uygulamalıyız.

10- Hayat her geçen gün pahalı olacağını düşünün. Ona göre evlatlarınızı yetiştirin ve hazır olmasını sağlayın. İyi eğitim almış, tasarrufun bilincini taşıyan, olumsuz durumlara duyarlı bir nesil yetiştirmemiz döviz kurlarından daha önemli.

11- Sosyal medya bağımlılığını azalmak gerek. Eve gittiğinizde akıllı telefonunuzdan hücresel veri ayarlarını kapatınız. Yani evinizde internetten uzak, ailenizle yakın olun. Aile iletişimi, sosyal dokunun korunması, ortak hedef belirlemede çok önemli. Bu tavsiyelere göre yaşayan mutlaka vardır.

Ancak bugünkü piyasa koşullardan olumsuz etkilenenler maalesef hazırlıksız yakalananlar olmuştur. Gönül ister ki daha teknik veriler ile Türkiye ekonomisini yorumlayalım. Bugünkü ihtiyacımız veriler ile teselli olmak değil, tedbir alarak olumsuz sürecin geçmesini beklemek...

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altın Madeni Altın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kâğıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir. Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının en meşhur olmayan kullanım alanı ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.

Altının Tarihçesi

Altın Tarihi - Altının Tarihçesi Bilinen en eski kayıtlara göre Mısır hükümdarları döneminde milattan önce 3200 yıllarında, altın darphanelerde çubuklar haline getirilerek, para yerine kullanılmıştır. Peru’da milattan önce 2000 yılına ait altından yapılmış eşyaların kalıntıları bulunmuştur. Yunanlılar, İranlılar, Sümerler, Asurlular ve özellikle Lidyalılar altına önem veren medeniyetlerden bazılarıdır.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.