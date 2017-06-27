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Dolar bayram tatilini 3.50’nin altında geçirdi

Yurt içinde piyasalar Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olurken, uluslararası piyasalarda Türk Lirası tatil boyunca gücünü korudu.

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Dolar, uluslararası piyasalarda TL karşısında bayram süresince 3.50’nin altında işlem gördü. Pazartesi günü 3.49’a kadar gerileyen dolar, son işlemlerde 3.50 seviyesine yaklaştı. Dolar dün de güne düşüşle başlayerek 3.4933 seviyesine geriledi. Yurt dışı piyasaların gündemi ise ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen’in Türkiye saatiyle saat 20:00’deki konuşmasıydı. Analistler, bayram tatili sonrası piyasaların yönününde Yellen’in açıklamalarının etkili olacağını belirttiler. 

PETROL 46 DOLAR

Öte yandan, petrol fiyatları 46 dolarda tutunmaya çalışıyor. Brent petrolün varili, önceki gün 45.68 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 46.19 doları görmüştü. Dün de güne 45.85 dolardan başlayan Brent Petrolün varil fiyatı, gün içinde 46,02 doları gördü.

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