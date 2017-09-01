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Dolar/TL 3,41 ile yılın en düşük seviyesinde

Dolar/TL, beklentileri karşılayamayan ABD 'istihdam' raporunun ardından sert bir şekilde 3,44 seviyelerinden 3,42'nin altına gerileyerek yılın en düşük seviyesini gördü.

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Dolar/TL, beklentileri karşılayamayan ABD "istihdam" raporunun ardından sert bir şekilde 3,44 seviyelerinden 3,42'nin altına gerileyerek yılın en düşük seviyesini gördü.
 
 
Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, ABD'de ağustos tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden kötü gelmesinin ardından 3,4175'e kadar gerileyerek yılın en düşük seviyesini gördü.
 
ABD'de ağustos tarım dışı istihdam verisi, 156 bin artarak beklentilerden kötü geldi. 209 bin artması beklenen tarım dışı istihdam verisi temmuz ayında 180 bin artmıştı. ABD'de temmuz tarım dışı istihdam artışı 209 binden 189 bine, haziran tarım dışı istihdam artışı 231 binden 210 bine aşağı yönlü revize edildi.
 
Ağustosta işsizlik oranı yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşerek temmuz ayına göre 0,1 puan artarken, saatlik ücretler de aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,5 artışla beklentileri karşılayamadı.
 
Beklentilerin altında gelen verilerinin ardından dolar endeksindeki geri çekilmeye bağlı olarak, dolar/TL 3,44 seviyelerinden 3,4175'e gerileyerek yılın en düşük seviyesini gördü. Daha sonra 3,42'nin üzerinde dengelenen dolar/TL, saat 16.10 itibarıyla 3,4220 seviyesinde seyrediyor.

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