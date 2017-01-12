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Dolar düşüşe geçince hemen harekete geçtiler

Fitch analisti McCormack, Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notuna ilişkin indirim riski gördüklerini söyledi.

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Küresel gelişmelerin yanında, iç politikada anayasa görüşmelerine bağlı gerginliklerin etkisiyle tarihi rekorlar kıran dolar ve euro güne hareketli başlarken, Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalesi açmaması dolardaki ve Euro'daki tansiyonu düşürmüştü.

Merkez Bankası'nın bu kararından sonra Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde 34. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz kuru açıklamalarıyla da inişini hızlandırmıştı.

Doların ateşini düşüren bu iki açıklama sonrası Fitch'ten 'zamansız' Türkiye açıklaması geldi. Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklamayı 27 Ocak'ta yapacak olan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Londra'da yapılan bir toplantıda Türkiye açıklaması yaptı.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇİNCE NOT AÇIKLAMASI YAPTILAR

Fitch küresel ülke notu müdürü James McCormack Londra'daki bir konferansta yaptığı konuşmada, ''Kamu finansmanı ise halen güçlü" olduğunu inkar edemeyerek Fitch'in Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notuna ilişkin olarak not indirimi riski gördüklerini söyledi. McCormack, Türkiye'de bir ekiplerinin bulunduğunu kaydederken, negatif görünümün Türkiye'deki risklerin arttığını işaret ettiğini söyledi.

Kaynak: Haber7

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