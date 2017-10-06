Dolar FED’le 3.63 lirayı gördü

Yeni güne 3.59 liranın hemen altında başlayan dolar, ABD’de işsizlik oranının yüzde 4.2’ye düşmesiyle 3.6339 liraya kadar çıktı. dolar günün sonunda 3.63’ün altına gerilerken Borsa İstanbul Endeksi ise dolardaki güçlenmenin etkisiyle güne yüzde 0.19 düştü. Uzmanlar dolarda 3.60’ın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 3.65 seviyesinin direnç konumunda olacağını belirterek BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını dile getirdiler.