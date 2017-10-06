Dolar FED’le 3.63 lirayı gördü
ABD’de açıklanan eylül ayı istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (FED) aralık ayında faiz artıracağı yolundaki beklentiler güçlenince dolar 11 Temmuz’dan bu yana ilk kez 3.63 lirayı aştı. Euro ise 4.24 lirayı gördü.
Yeni güne 3.59 liranın hemen altında başlayan dolar, ABD’de işsizlik oranının yüzde 4.2’ye düşmesiyle 3.6339 liraya kadar çıktı. dolar günün sonunda 3.63’ün altına gerilerken Borsa İstanbul Endeksi ise dolardaki güçlenmenin etkisiyle güne yüzde 0.19 düştü. Uzmanlar dolarda 3.60’ın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 3.65 seviyesinin direnç konumunda olacağını belirterek BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını dile getirdiler.
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