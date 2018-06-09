'Dolar karşısında en fazla değer kazanan Türk lirası oldu'

Akpınar Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek "hayırlı işler" dileklerini ileten Tüfenkci, minibüs durağında hareket saatini bekleyen bir araçtaki yolcuların da yaklaşan Ramazan Bayram'nı tebrik etti.

Bakan Tüfenkci, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinde ekonomik anlamda bir operasyon yapıldığını söyledi.

Bu operasyonlara karşı kendilerinin de bir takım tedbirler aldıklarını vurgulayan Tüfenkci, "Doların da avronun da yönünü düşüşe doğru çevirmiş olduk. Son bir hafta içerisinde de dolar karşısında, yabancı para birimleri içerisinde en fazla değer kazanan Türk lirası oldu. Bu düşüş hızlanarak devam edecek." diye konuştu.

Bülent Tüfenkci, bir takım güçlerin atağa geçerek operasyon yapabileceğine dikkati çekerek, aldıkları tedbirlerle buna müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

- "Gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz"

"Biz güçlü maliye yapımız, bankacılık altyapımızla, sağlam yönetimimizle bu şok ve dalgaları atlatırız." diyen Tüfenkci, "Önemli olan sokağın, caddenin, esnafın ne dediği. Esnafımız bu noktada, 'oluşturulmaya çalışılan algıya karşı gerekli tepkiyi sandıkta vereceğini' ifade ediyor. Biz çalışmaya, gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Milletimizle 24 Haziran'dan sonra yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, 24 Haziran'ın Türkiye'nin istikbali ve bekasıyla çok yakından alakalı olduğunu belirterek, bir yandan durmaksızın terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülke sınırlarında kurulmak istenen terör koridoruna karşı operasyonların devam ettiğini anlattı.

Ekonomiyi geliştirmek için durmaksınız çalıştıklarını ifade eden Tüfenkci, 24 Haziran'da Türkiye'de bir çok kesimin oluşturmaya çalıştığı algıyı yerle bir edeceklerini de sözlerine ekledi.