Dolar euro fiyatları kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar kuru fiyatları ne kadar? 26 Temmuz 2018 Dolar fiyatları düşer mi son durum ne? Dolarda son durum nedir? soruların yanıtları sıklıkla araştırılan konular arasında. Alınan son bilgilere göre Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,8170 seviyesinde dengelendi. Dün gün boyu düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 2,30 değer kaybıyla 4,7738'den tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 4,8170 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,1 yükselişle 5,6605'ten, sterlin/TL de yüzde 1 primle 6,3690'dan alıcı buluyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, ECB'den politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini söyledi. Teknik açıdan dolar/TL'de 4,75'in önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 4,84'ün ise direnç konumuna gelebileceğini kaydetti. İşte Dolar fiyatlarındaki son durum...



Bankalararası piyasada dolar 4,82, euro 5,65 seviyesinde hareket ediyor.



ABD'li rahiple ilgili dün açıklanan kararın olumlu algılanması ve ABD ile Avrupa'nın ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakereler yapma konusunda anlaşması dolar/TL'de yönü aşağı çevirdi.



Bankalararası piyasada dolar/TL 4,80'in üzerinde hareket ediyor. ABD'li rahip Brunson'ın ev hapsine alınması sonrasında dolar dün 4,86 seviyesinden gerilemişti. Kur bugün 4,77'i seviyelere kadar geriledi



Euro/TL de 5,65-5,66 bandında hareket ediyor.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, ECB'den politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.







Teknik açıdan dolar/TL'de 4,75'in önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 4,84'ün ise direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.



ABD'li rahip Brunson'un ev hapsine alınması kararından sonra 4,83 seviyesine inen dolar/TL güne 4,78 seviyelerinden başladı.Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 17.75'te sabit tutması ardından dolar/TL 4.94'e kadar yükselmişti. Dün ise ABD'li rahip Brunson'un ev hapsine alınması kararından sonra 4,83 seviyesine inmişti. Bugün ise Dolar/TL 4,78 seviyelerinde işlem görüyor.

Bankacılar ilk tepkinin ardından kurda 4.90 seviyesinin altında bir dengelenme yaşandığını, piyasalarda yön belirleyici olarak beklenen faiz kararının da geride kalması sonrası global piyasalara daha odaklı bir seyir beklediklerini belirttiler.Küresel piyasalarda ise bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında yapılacak görüşme takip ediliyor.

Görüşmede dış ticaret politikası kaynaklı anlaşmazlığın ele alınması bekleniyor.Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Piyasadaki fiyatlamanın aksine TCMB'nin daha büyüme odaklı bir karar aldığını görüyoruz. Karar TL negatif ve ilk tepki oldukça sert bir şekilde görüldü.

Enflasyondaki yükselişin devam edeceği düşünüldüğünde küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik negatif seyrin kuvvetlenmesi durumunda TL'de satış baskının kuvvetlendiği dönemler göreceğimiz aşikar” dedi.