Dolar kuru ve Euro fiyatları ne kadar oldu 9 Ekim güncel döviz kurları ne durumda

Vize krizi sonrası Dolar düştü mü yükseldi mi? Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? soruların yanıtları vatandaş tarafından merak ediliyor. Dolar/TL, ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından Asya seansında hacmi düşük uluslararası işlemlerde sert yükselirken, piyasalar ABD ile ilişkilerin nasıl şekilleneceğini, jeopolitik gelişmeleri ve dış piyasaları izleyecek. Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizi Türk Lirası'nı olumsuz etkiledi. Cuma günü 3.61 TL seviyesinden günü tamamlayan dolar, dün gece yarısı işlemlerde 3.85 TL seviyesine kadar yükseldi. Dolar bu sabah saatlerinde ise önce 3.71 TL seviyelerinde dengelendi, ardından 3.68-3.69 TL bandına geriledi. Önce ABD'den arkasından Türkiye'den gelen vize işlemlerinin askıya alınması kararı gece dolar kurunda hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Dolar ABD'nin vize kararına ilk tepki olarak Asya'daki işlemlerde 3.67 TL seviyesine çıkarken, gece yarısında Bloomberg Endeksi'ne göre 3.85 TL'ye kadar tırmandı. Daha sonra Asya piyasalarının açılması ile doların değer kaybettiği izlenirken, sabah saatlerinde 3.71 TL seviyelerinden işlem gördü. dolar saat 10.30 itibariyle de 3.68-3.69 TL bandında dengelendi. Dolardaki değer artışı cumaya göre yüzde 2 civarında bulunuyor. İşte 9 Ekim Pazartesi güncel dolar kuru..



9 EKİM 2017 GÜNCEL DOLAR KURU



Dolar alış: 3,71155 TL / Dolar satış: 3,7172 TL



Euro alış: 4.3611 TL / Euro satış: 4.3646 TL



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EURO DA YÜKSELDİ



Euroda da dolardakine benzer bir hareket izlendi. Vize restleşmesi ile geceyarısı 4.52 TL'ye kadar çıkıp rekor kıran euro, bu sabah ise 4.33 TL seviyelerinde hareket ediyor.



Euro'daki değer artışı da yüzde 2.1 olarak kaydedildi.







DOLARIN YÜKSELMESİNİN NEDENLERİ



Dün 3,54 seviyesinden güne başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 3,5857'yi gördü. Dolar/TL, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 yükselişle 3,5778'den tamamladı.



Bugüne yatay bir başlangıç yapan dolar/TL, 3,5935 ile 12 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,27 artışla 3,5872'den alıcı buluyor.



Avro/TL, 4,2189 ile tarihi zirvesine yükselmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,31 artışla 4,2165'ten, sterlin/TL ise 0,29 yükselişle 4,8043'ten işlem görüyor.



Analistler, bugün ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3,60 ve 3,63 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildiren analistler, olası düşüşlerde ise 3,55 ve 3,50 seviyelerinin destek konumunda olacağını kaydetti.



UZMANLARIN DOLAR KURU HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ



Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ancak Fed Başkanı Janet Yellen'ın vereceği ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.



Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD'yi etkisi altına alan kasırgalar nedeniyle Fed'in yıl sonuna kadar geçekleştireceği 3 toplantıda faiz artıracağı beklentilerinin azaldığına dikkati çeken analistler,

karar metnindeki bilanço küçültmeyle ilgili ifadelerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.



Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut piyasası endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4220 seviyesinin destek, 3,4500 ve 3,4730'un ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.









NE DEDİLER?



Kapital FX:



Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "ABD ile vize konusunda yaşanan gelişmeler TL'de sert değer kaybına neden oldu. Japonya ve ABD'deki tatil nedeniyle hacimlerin düşük kalması da hareketin sert olmasında etkiliydi. Öte yandan bu durum TL'de sadece jeopolitik ve Fed kaynaklı risklerin baskısının olmadığını ortaya koyuyor. ABD ile ilişkilerin nasıl ilerleyeceği piyasa üzerinde belirleyici olacaktır ancak kurda yön yukarı görünüyor" dedi.



Şeker Yatırım:



"ABD ve Türkiye'nin vizeleri karşılıklı olarak askıya almasının ardından dolar bu sabah itibariyle 3.71 TL seviyesinin üzerini gördü. ABD ile Türkiye arasında yaşanan politik gerilim sonrası TL’deki değer kaybı paralelinde BİST’in güne satış ağırlıklı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Sonrasında piyasalar vize krizi sonrası ABD ve Türkiye kandından yapılacak açıklamaları izleyecek. Veri tarafında ise içeride Ağustos ayı sanayi üretim verisi takip edilecek."



Integral Yatırım:



"Fiyatlamalar piyasanın bu gelişmeyi iki ülke arasında ciddi bir kriz olarak algıladığını göstermekte. Bunun yanında CDS’lerde önemli bir artış yok ve Cuma günü bıraktığımız 175 seviyelerinde bulunuyor. Yani risk algısında önemli bir bozulma görülmüyor. Elbette ilerleyen saatler önemli olacak. İki taraf arasındaki açıklamalar söylemler takip edilecek. İlk etapta olumsuz tepkiyi almış olabiliriz. Kur şu anda en kötüsünü yansıtıyor da olabilir. İlerleyen saatlerde geri çekilmelerde olabilir. Ancak haber akışları önemli olacak. Tansiyon düşer ve bu konuda ılımlı açıklamalar gelmeye başlarsa kurdaki yükseliş geri alınabilir. Ancak tansiyonu yükselten bir süreç yaşanırsa kur bunu fiyatlamaya devam edecektir.



Teknik olarak USDTRY paritesinde 3.65 direnci önemliydi ve kur bu seviyenin üzerinde bulunuyor. 3.65 seviyesi üzerinde seyirler ilerleyen süreçte korunursa 3.75 direnci yeniden test edilebilir. 3.65 desteğini kritik olarak izleyeceğiz.



Döviz(Euro, Dolar) Kurları(Fiyatları) Nasıl Değişir, Neden Yükselir ya da Düşer?



Genel anlamda döviz, yabancı ülkelerin para birimlerini temsil eden belgelere verilen isimdir. Altın fiyatlarında olduğu gibi döviz kurları da(fiyatları) arz -talep dengesine göre belirlenmektedir. Ülkelerin dış dünya ile yaptığı alışverişlerde oluşan açık o ülkenin döviz talebidir. Yani bir ülkenin döviz talebi cari açığıdır diyebiliriz.



Temel olarak döviz kurları o ülkenin sahip olduğu döviz miktarının fazlalığı veya azlığına göre belirlenir. Örneğin; bir ülkenin iç piyasasında yeteri miktarda döviz bulunmuyorsa, vatandaşların ya da şirketlerin döviz talebi karşılanamayacak seviyedeyse o ülkenin cari açığı vardır. Bu cari açık da doğrudan döviz fiyatlarının artmasına neden olur. Ülkemizde cari açık sebebi ile döviz kurları sürekli yükselme eğilimindedir.



Kısacası “İç piyasada döviz ihtiyacı karşılanamazsa döviz değer kazanmaya başlar.”



Döviz fiyatlarını belirlemede bir diğer faktör ise siyasi istikrardır. Bir ülkede siyasi ortam gergin ise borsa da bundan olumsuz etkilenecektir. Buna paralel olarak borsa eksi değerlerde işlem görecektir. Borsadaki bu olumsuz hava döviz cinsi araçların fiyatlarının daha da artmasına sebep olmaktadır.



Bir ülkenin ekonomisi ne kadar istikrarlı olursa, o ülkeye gelecek turist sayısı o oranda artış gösterir ve dolayısıyla döviz miktarında da artış yaşanır. Bu artışla birlikte ülkedeki döviz kurlarında düşüş meydana gelir.



Altın ve döviz arasındaki ilişki ve birbiri üzerindeki etkileri açısından incelendiğinde ise; bu iki yatırım aracı birbirlerine muadil olduklarından zıt orantılı şekilde işlerler. Çoğunlukla dolar yükseldiğinde borsa ve altın fiyatları bir nebze aşağıya hareket etse de ekonomik istikrarsızlık ya da politik süreçle ilgili beklentilerin kötü olması her iki yatırım aracında da yükselişe neden olabilir.



MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA



Döviz piyasalarında yaşanan sert hareketlerden sonra Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal, TL'deki sert değer kaybı ardından sistemde döviz likiditesi anlamında bir sıkıntı olmadığını, piyasaları yakından takip ettiklerini söyledi.



Dolar/TL, ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından ABD ile ilişkilerin gerilmesiyle dün gece illikit işlemlerde 1 Ocak 2017'den beri en yüksek olan 3.9223'e kadar geldikten sonra 3.70 civarında bulunuyor.



Uysal Reuters'a yaptığı açıklamada, "Swap piyasasında TL pozisyon alan bazı yatırımcıların bir miktar pozisyon ayarlama eğiliminde oldukları görülüyor, jeopolitik endişelerden kaynaklı geçici bir etki olabilir, yakından takip ediyoruz" dedi.



"Sistemde döviz likiditesi ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmuyor" diyen Uysal, bankalardaki döviz tevdiat hesaplarının son dönemdeki en yüksek seviyelerinde olduğuna da dikkat çekti.



Yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 29 Eylül ile biten haftada 165.5 milyar dolar ile 15 Eylül'deki 167.5 milyar dolarla görülen tarihi rekorun sadece 2 milyar dolar altında bulunuyor.



Uysal, TL'nin reel bazda bakıldığında oldukça rekabetçi seviyelerde olduğuna da dikkat çekerek, "Mevcut durumda reel kur seviyesi açısından baktığımızda TL zaten oldukça zayıf ve rekabetçi seviyelerde" dedi.