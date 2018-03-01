Dolar milyarderleri liginde 40 Türk

Forbes 100’ün toplam serveti, geçen yıla göre 18.5 milyar dolar artarak 121.4 milyar dolara yükseldi. Forbes Türkiye’den yapılan açıklamaya göre derginin bu yıl 13’üncü kez hazırladığı ‘En Zengin 100 Türk’ listesinde 40 dolar milyarderi bulunuyor.

CHOBANİ’NİN SAHİBİ LİSTEDE

Forbes 100’de servetinin tamamını yurt dışındaki girişimlerinden elde eden milyarderlerin hem sayıları hem de servet rakamları arttı. ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya’nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi. ABD’de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti, 1.5’er milyar dolarlık servetle (toplam 3 milyar dolar) ilk kez listenin milyarderler ligine yükselmiş oldular.

ÜLKER İLK SIRADA

Murat Ülker, 4.8 milyar dolarlık kişisel serveti ile “En Zengin 100 Türk” listesinde zirveye oturdu. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak 4 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci olurken, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin 2.9 milyar dolarlık serveti ile üçüncü oldu. Forbes sıralamasına göre, listede Özyeğin›in ardından 2.8 milyar dolarla biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar, 2.7 milyar dolarla LC Waikiki Üst Yöneticisi Mustafa Küçük, 2.6 milyar dolarla Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, 2.5 milyar dolarla Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç geldi. Polimeks İnşaat’ın kurucusu Erol Tabanca ve Tosyalı Holding’in patronları Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşler ise listedeki yerlerini çok yurt dışındaki işlerine ve yatırımlara borçlu isimlerden.