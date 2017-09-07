Dolar yılın en düşük seviyesini gördü
Dolar, Türk lirası karşısında 3,4151 ile yılın en düşük seviyesini yeniledi.
Bugünkü işlemlerde ani düşüşle Türk lirası karşısında 3,42'nin altına gerileyen dolar, 3,4151 ile yılın en düşük seviyesini yenileyerek 3,40 kritik seviyesine yaklaştı. Dolar/TL şu sıralar yüzde 0,22'lik düşüşle 3.4174'ten işlem görüyor.
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