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Dolar yılın en düşük seviyesini gördü

Dolar, Türk lirası karşısında 3,4151 ile yılın en düşük seviyesini yeniledi.

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Bugünkü işlemlerde ani düşüşle Türk lirası karşısında 3,42'nin altına gerileyen dolar, 3,4151 ile yılın en düşük seviyesini yenileyerek 3,40 kritik seviyesine yaklaştı. Dolar/TL şu sıralar yüzde 0,22'lik düşüşle 3.4174'ten işlem görüyor.

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