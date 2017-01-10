Dolara rağmen yabancı yatırım hız kesmedi

Doların rekor kırdığı dün Türkiye’ye yönelik Brezilya ve Körfez ülkelerinden iki büyük yatırım kararı açıklandı. Banvit’in yüzde 79.48’ine karşılık gelen hisselerin Brezilyalı BRF GmbH’ye satışı için sözleşme imzalandı. Satış bedeli ise hisse başına 11.51 lira olmak üzere toplam 915 milyon 64 bin lira oldu.

BANVİT’E DEV ORTAK

Banvit’ten yapılan açıklamada, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 79.48’ine karşılık gelen hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 9 Ocak 2017’de hakim hissedarlar ile dünyanın en büyük gıda şirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi. Açıklamada “BRF GmbH ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC (QH) arasında yüzde 60 BRF GmbH, yüzde 40 ise QH’de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık oluşturulacağı ve ortaklığın sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralarak işlemin kapanışı ile birlikte şirketimizin paylarının yüzde 79.48’inin sahibi olacağı anlaşılmaktadır” denildi.

2’NCİ YATIRIM BAE’DEN

Dün diğer bir yabancı yatırım da Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) geldi. BAE’de yerleşik Gulf Navigation Holding ve Polimar Denizcilik Türkiye, gemi acenteliği, deniz taşımacılığı hizmetleri ile gemi teknik malzemeleri tedariki alanlarında ortaklık anlaşması imzaladı. Emirati ve Türk ortakları adıyla kurulan şirket, BAE’nin yanı sıra dünyanın ileri gelen ticaret limanlarındaki müşterilerinin gemilerine de hizmet verecek. Polimar Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Alaftan, yapılan işbirliğinin sadece iki şirket arasında değil, aynı zamanda iki ülke arasında imzalanan stratejik bir anlaşma olduğunu vurguladı. Alaftan, anlaşmanın sonucu olarak Türkiye’ye büyük ölçekte yatırım sağlayacak bir ortaklığa girildiğini de belirtti.