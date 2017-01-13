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Dolarda bir sert hareket daha! İşte son durum...

Geçtiğimiz gün 3.94'ü seviyelerine çıkan Dolar/TL kuru, bugün akşam saatlerinde sert bir düşüşle 3.71'i gördü.

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Dolar/TL kurunda son iki günde yaşanan hareketililik bugün de devam etti. Gün içerisinde 3.82'yi gören dolar, akşam saatlerindeki sert bir düşüşle 3.71'e indi. Dolar şu anda ise 3.72 civarında seyrediyor.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri 16 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 11 milyar TL’ye düşürülmüştür" denildi.

Açıklamaya göre, gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında Merkez Bankası tarafından yapılan fonlama tutarı da sınırlandırılabilecek.

Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Pazartesi'den itibaren...

Buna karşılık, bankaların gün sonunda kalan likidite ihtiyaçlarını Merkez Bankası'nın Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranından limitsiz olarak karşılayabilmeleri olanaklı olacak.

Merkez Bankası, dövizdeki hızlı yükselişe karşı iki gündür "miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi" açmıyor.

Bankaları yüzde 8.0 faiz ile fonladığı "miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi"ni açmayan Merkez Bankası, bankaları "yüzde 8.50 faizle kotasyon yoluyla repo" ve "yüzde 10.00 faizle geç likidite penceresi" yoluyla fonlamaya devam ediyor.

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