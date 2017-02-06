Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dolar 3,68'in altını gördü

Aşağı yönde bir seyir izleyen dolar/TL 3,68 seviyesinin altında dengelendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçtiğimiz hafta ABD'den açıklanan verilerle dolar/TL paritesinin düşüşü hızlandı. Bu durum yeni haftada da devam ediyor.
 
ABD'de açıklanan veri seti öncesinde 3,75 TL seviyesinde seyreden dolar, açıklamaların ardından küresel piyasalarda değer kaybetti. Türkiye'de ise bir ayın en düşük seviyesine geriledi ve 3,6979'u gördü.
 
3,68'İN ALTINDA
 
Yeni haftaya 3,69'dan başlayan dolar/TL 3,6728'ü gördü. Daha sonra 3,6760 seviyesinde dengelendi.
 
Öte yandan avro/TL yüzde 0,70 değer kaybı ile 3,9570, sterlin/TL de yüzde 0,5 gerileyerek 4,5910'dan işlem görüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çığ bir köyü yuttu! Şu ana 51 cansız beden çıkartıldı

Çığ bir köyü yuttu! Şu ana 51 cansız beden çıkartıldı

Genelkurmay Başkanı Org. Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Org. Akar Suriye sınırında

Mercedes bakın nasıl değişti!

Mercedes bakın nasıl değişti!

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA