Dolardaki yükselişte bir ‘Fitch’lik var

Ancak, uluslararası piyasalarda düşen dolar, öğlen saatlerinde hiçbir haber akışı olmamasına rağmen yurt içinde 3.6401’e kadar yükselerek yeni zirveyi gördü. Türk Lirası’nın gelişmekte olan diğer ülke paralarından negatif ayrışmasıyla ilgili bankacılar, yeni bir gelişme ya da haberden bahsedilemediğini belirttilerken, adres olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’i gösterdiler.

ZİRVEDEN DÖNDÜ

Güne 3.56 seviyesine gerileyerek başlayan doların tarihi zirveyi görmesine neden olarak gösterilen Fitch’in Türkiye ile ilgili değerlendirme tarihi 24 Ocak. Piyasa uzmanları, Fitch’ten değerlendirmeye yönelik herhangi bir açıklama gelmemesine rağmen, 24 Ocak öncesi spekülasyon yapıldığına dikkat çektiler. Türkiye’yi yatırım yapılabilir kredi notuyla değerlendiren Fitch Fitch tarafından yayımlanan ülke notu değerlendirme takvimine göre Türkiye’nin negatif görünüm ile yatırım yapılabilir en düşük seviyede olan BBB- olan kredi notu hakkında değerlendirme 27 Ocak Cuma ve 21 Temmuz Cuma günü açıklanabilecek. Bir bankanın döviz masası müdürü, “Sabah saatlerinde bir iyimserlik vardı ancak sonrasında dağıldı. TL yine negatif ayrışıyor. Ancak bugüne özgü bir nedenden bahsetmek zor. Yaklaşan Fitch kararı endişesi bunların başında geliyor” dedi. Haftaya beklentilerin üzerinde enflasyon verilerinin de etiksiyle tarihi zirve olan 3.6040’ı test ederek başlayan dolar, küresel gelişmelerle önceki akşam saatleri itibarıyla 3.58’li seviyelere daha sonra dün sabah 3.56’lı seviyelere geriledi. Dün en düşük 3.5560 seviyesini test eden kur kazançlarını koruyamarak en yüksek 3.6401 seviyesini test etti. Kur tarihi zirveyi test ettikten sonra 3.61 seviyelerine geriledi.