Dolar/euro güne böyle başladı

Emeklilere müjde! Tasarı komisyondan geçti

30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.