Dolar/TL yılın en düşük seviyesini gördü!

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, dolar/TL güne yatay seyirle başladıktan sonra beklentilerden düşük gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından 3,4176 ile yılın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL TSİ 18:40 itibarıyla günlük bazda yüzde 0,80 düşüşle 3,4256'dan işlem görüyor.

ALTININ ONSU 1.325 DOLAR SEVİYELERİNDE

Gün içerisinde 1.320 doların altında yatay seyreden altının onsu ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 1.328,29 dolara kadar yükseldi. Altının onsu saat 18:40 itibarıyla 1.323 dolar seviyelerinde seyrediyor. Analistler, ABD istihdam piyasasındaki iyileşmenin biraz ivme kaybettiğini, altının on fiyatının bu hafta içerisinde yaklaşık 10 ayın en yükseğine çıktığını belirtiyor.

TARIM DIŞI BEKLENTİLERİNDEN ALTINDA

ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos'ta 156 bin artış kaydetti. Uzmanların beklentisi istihdam verisinin 179 bin seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Veri, bir önceki ay 209 bin düzeyinde gelmişti.

ABD'de Ağustos'ta işsizlik oranı ise yüzde 4,4 ile yüzde 4,3 olan beklentilerin üzerinde geldi.