Domates ihracatçısı15 Ekim’i bekliyor

Özel bir izinle kasım ve mayıs döneminde ilk olarak 10, sonrasında 50 ve son olarak 300 bin ton domates alacaklarını söylediler. Görüşmeler olumlu seyrediyor 1 Ekim olmasa da 15 Ekim gibi bu ambargonun kalkmasını bekliyoruz” dedi. Yanmaz, yaptığı açıklamada Rusya ve Türkiye arasında son dönemde ilişkilerin giderek iyiye gittiğine dikkati çekerek, özellikle domates üreticileri olarak bundan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yaklaşık iki yıldır Rusya’nın olumsuz tutumu nedeniyle, domates üreticilerinin sıkıntı yaşadığını anlatan Yanmaz, tarafların olumlu açıklamalarının sektöre umut aşıladığını dile getirdi. Yanmaz, Rusya tarafından gelen açıklamaların kendilerini sevindirdiğini anlattı.