Domates ve salatalıkta yeni hesaplama modeli
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılında yürüttüğü 81 araştırmada yaklaşık 371 bin hane halkı, 241 bin fert, 503 bin işyeri ve 96 bin tarımsal işletme olmak üzere toplam 1 milyon 273 bin cevaplayıcı birimden bilgi topladı.
TÜİK tarafından 2017 yılında bu çalışmalara ağırlık verilecek. Sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündemine ait 241 göstergenin üretilmesi TÜİK koordinasyonu ile tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak. 2017 yılında yürütülecek çalışmalardan bir tanesi de Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) çalışması olacak. BSGP, Türkiye›nin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması düzeyinde bulunan 26 bölgesi arasında Türk Lirasının satın alma gücündeki farklılıkların belirlenmesine yönelik gerçekleştirilecek. Çalışmayla 26 bölge için fiyat düzeyi farklılıklarının hesaplanması amaçlanıyor.
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