Domates ve salatalıkta yeni hesaplama modeli Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılında yürüttüğü 81 araştırmada yaklaşık 371 bin hane halkı, 241 bin fert, 503 bin işyeri ve 96 bin tarımsal işletme olmak üzere toplam 1 milyon 273 bin cevaplayıcı birimden bilgi topladı.