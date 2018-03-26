Döner holding

Döner denilince ilk akla gelen markalardan biri olan Bereket Döner, holdingleşme sürecine girdi. Kendi sektöründe ‘tüketim, üretim, istihdam ve şubeleşme ‘ kategorilerinde pazar liderliğini göğüsleyen Bereket Döner, 2019 yılında Bereket Holding olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nezif Emek ile markanın hedeflerini, holdingleşme sürecini, sektörü konuştuk.

- Bereket Döner’in nasıl kurulduğunu anlatır mısınız?

Bereket Döner’in temelleri 1988 yılında, Yönetim Kurulu Başkanımız Hayrettin Taşkıran tarafından atılıyor. Sıfır sermeye ile başlayan serüvende patlama noktası, 1.050 kiloluk dev bir döneri şişe takarak satmaya başlaması ile oluyor. Bugüne kadar yapılan en büyük döner olarak tarihe geçiyor.

- Üretim nerede yapılıyor?

1997 yılında fabrika kuruluyor, çok kısa süre içerisinde bu fabrikada yetmez duruma geliyor. Bu yetişmeme nedeniyle de artık yeni bir fabrika kurulma kararı alınıyor ve 2007 yılında hali hazırda bulunduğumuz Hadımköy fabrikamız kuruluyor. Bu fabrika 6 bin 500 metrekare kapalı alanlı 30 ton günlük üretim kapasiteli bir fabrika oluyor. Tek vardiya 30 ton üretebilme kapasitemiz vardı. 2007’de kurulan 6 bin 500 metrekarelik 30 ton tek vardiya kapasiteli fabrikamız artık 2013’lerde iyice sıkışmaya başladı. Biz fabrikanın kapasitesini arttırdık yeni 3 kat ilavesiyle fabrikamızı 12 bin 500 metrekare’ye çıkardık ve Bereket Döner üretim kimliği hali hazırda 12 bin 500 metrekare kapalı alanda ve burada artık tek vardiyada 100 ton döner üretecek bir kapasiteyle üretimine devam ediyor. Şu an 50 ton günlük köfte ve döner üretimi yapıyoruz. Bazı günlerde sipariş ve iş hacmine bağlı olarak 60 tonu geçiyor. Bu yılı da günlük 80 ton üretim ile kapatmak istiyoruz. Nihai olarak o fabrikada her gün 100 ton döner üreterek dünyanın en büyük döner fabrikası olmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk üçteyiz.

- Sektördeki yeriniz nedir? Kaç şubeniz var?

Bereket Döner olarak, üretim, ihracat, tedarik, franchise ve satış alanlarında yer alıyoruz. Bu potansiyelde sektörde bizim kadar büyük bir firma yok diyebiliriz. Şu an 125 şubemiz var. Bunu her yıl büyütmeyi hedefliyoruz. Sözleşmesi imzalanmış, yani kesinleşmiş 5 şube açılışımız daha olacak. 2019 yılsonuna kadar 300 şube sayısına ulaşmayı planlıyoruz. Bunların tamamı franchise olarak ilerleyeceğiz.

- Bereket Döner çiftliğinizden bahseder misiniz?

Bereket Döner olarak besicilik faaliyetlerimize 2017 yılında başladık. Tokat’ın Niksar ve Erbaa ilçeleri dahilinde yapılan bu yatırım öncelikle bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır. Deneme kapasitesi olarak ilk etapta 550 besilik dana ile faaliyetlerimize başladık. Elimizde farklı ırklardan besilik danalar bulunmakta. Bunlar Angus, Hereford, Brahman ve Brangus türü besilik danalardan oluşmaktadır.

- Bu yıl içinde ne gibi yatırımlar olacak?

2015-2019 iş planımıza göre 2019 ‘u sözleşmesi kesinleşmiş 300 şube 500 milyon TL ciro, tüm Türkiye de ilçeler dahil yaygın dağıtım ağı, İstanbul da tüm sokaklara ulaşan 150 aracı ve 20 ülkede de toptan ve perakende satış ağı kurmak dağıtım kapatma hedefimiz var. 2018 yıl sonu hedefimiz yurtiçi-yurtdışı dahil 170-180 şubeye ulaşmak. Bu yıl yurtdışında 10 noktaya ulaşmak için çalışıyoruz. Hedef bölgelerimiz Ortadoğu, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Balkan ülkeleri. Bunu oturttuktan sonra Avrupa, ABD ve Uzakdoğu’da üretim tesislerimiz ile var olmayı istiyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan’da üretim fabrikası için çalışmaları başlattık.