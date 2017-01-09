Dönüşümde değer artışı kamuya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, birkaç yasa çalışması olduğunu belirterek birinin belediye diğerinin ise imarla ilgili olduğunu söyledi. Özhaseki “Parsel bazında imar tadilatı yapılmasını neredeyse yasaklıyoruz. Bir mahallede herkes belli bir emsalde inşaat hakkı kullanırken birisinin torpilli olarak gelip fazladan bir şey yapmasını engelleyecek metin hazırlıyoruz. Hali hazırdakiler müktesep sınıra giriyor yapacak bir şey yok. Kanun geriye doğru işlemiyor” dedi. Plan tadilatlarının ancak kurallara uyarak yapılabileceğini ifade eden Özhaseki, şunları söyledi: “Hayat değişken. Ticari alanı özel okula dönüştürebilir miyiz diye soruluyor. Yeni çıktı özel okullar evet dönüştürülebilir. Ancak değişim ve dönüşümde yeni planlarda hak sahibine ya da değişim isteyene menfaat sağlıyorsanız bunun tespiti gerekiyor. Buna değer artış payı diyoruz. Bu payı tespit etmek ve kamunun da bu değer artışını alması lazım. Kamu değeri aldıktan sonra isterse 250 kat yapsın. Şehir silüetini bozacak yapılar demiyorum. Fazladan verecek hem ticareti hem inşaat sektörü canlandırır” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, bir grup ekonomi muhabirine değerlendirmede bulundu. Özhaseki, rant vergisi oranlarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

KARŞILIĞINDA EV VE ARSA

“Şehir meclisinde komisyonlarla, oradaki değeri tespit edecek odalar olabilir. Komisyonlar fazladan hakkın ne kadar olduğu hususunu tespit edecekler. Vatandaş razı olursa plan tadilatı olacak. Sınır yok vergi oranında. Yüzde 50’si diyor kimisi yüzde 100’ü verelim diyor. İkisi de görüş. Geniş arsada epey konut veriyorsunuz, adam para vermez size arsa da verebilir. Nakdi olmayabilir. Eve başlayacak müteahhit. Elindeki parayı evlere harcayacakken nasıl değer artış payına verecek. Arsadan pay da verebilir. Konut olarak da alabilir.” Bakan Özhaseki, paylaşımın nasıl olacağına ilişkin olarak “Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi istiyor. Bakanlık da diyor ki kentsel dönüşüm diye bir şey var orada kaynak lazım. Kaynağı nereden bulacağız. Çok siyasal kavgaya dönüşecek iş değil. CHP’nin de belediyesi var MHP’nin de makul olanı bulalım diye. Ortak bir anlayışla çıkaracağız” diye konuştu.