Dört büyükler dövizi bıraksa TL güçlenecek

Destek Yatırım Araştırma Departmanı Türk ekonomisinin önemli dinamiklerinden futbol kulüplerinin futbolculara TL ile maaş ödemesi durumunda ekonomiye ne gibi etkileri olabileceğini araştırdı. Araştırmaya göre Fenerbahçe’nin 70 milyon Euro, Galatasaray’ın 60 milyon Euro, Beşiktaş’ın 50 milyon Euro ve Trabzonspor’un 25 milyon Euro yakınında yıllık maaş ödemesi bulunuyor. Diğer 13 kulüpte ise ödemeler, 20 milyon Euro ile 4 milyon Euro arasında değişim gösteriyor. Toplamda ise yıllık yaklaşık 350 milyon Euro gibi büyük bir rakama ulaşılıyor. Destek Yatırım açıklamasında “Bu paraların yarısının ödenmiş olduğunu varsayıp yarısının da ödeme sonrası dövize dönüldüğünü düşünürsek 87.5 milyon Euro’luk kısmın karşılığı TL’de kalacaktır. Bu durum da piyasalarımıza yaklaşık 320 milyon TL bırakacak ve TL’ye olan talebi kuvvetli şekilde yukarı çekecektir. Binlerce kişi ve kurumun katıldığı TL’ye dönüş hareketinin futbol kulüplerinin katılımı ile ne kadar güçlenebileceğini sadece bu rakamdan bile hissedebiliriz” denildi.