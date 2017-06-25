Dört ile havalimanı müjdesi

Türkiye'de havalimanı olmayan il kalmaması politikasıyla hareket eden hükümet, Karaman ve Yozgat ile Gümüşhane-Bayburt’a üç yeni havalimanı için düğmeye bastı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Havalimanı olmayan Karaman, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane’ye yapacağımız havalimanlarının yapımı ihalesine yıl içinde çıkacağız. Dört şehrimizi daha havalandırarak, 2017’yi havalimanları yılı yapacağız” dedi.

2020’DE BİTECEK

“Ülkemizin hiçbir şehrinde, hiçbir vatandaşımızın havayoluna ulaşamama gibi bir sıkıntısı olmasını istemiyoruz. Bu nedenle de tüm şehirlerimizi karayolları ve demiryollarının yanı sıra havayoluyla da birleştirmek için çalışıyoruz” diyen Bakan Arslan, Karaman ve Yozgat havalimanlarının yapımı ihalesine temmuz-eylül aylarında çıkmayı planladıklarını, bölgesel nitelik taşıyacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın ihale sürecini de kasım-aralık aylarında başlatmayı planladıklarını söyledi. Söz konusu 3 havalimanının yaklaşık 800 milyon lira bedelle yapılacağına dikkati çeken Bakan Arslan, 2 milyon kapasiteli havalimanlarının üçünün de inşasını 2020 yılında tamamlamayı planladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın liderliğinde ulaşım altyapısında Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarının gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bakan Arslan “Özellikle havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Uluslararası hava taşımacılığı sektörü son on yılda yüzde 5.6 büyürken, Türkiye’de bu oran yüzde 14’ü buldu” diye konuştu.Son 14 yılda 26 olan aktif havaalanı sayısının iki katını da aşarak 55’e çıktığını anımsatan Arslan, mevcut havalimanlarının ise yenilendiğini ifade etti.