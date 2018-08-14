Dört koldan müdahale

Türkiye, ABD tarafından başlatılan ‘ekonomik darbe girişimi’ne karşı 15 Temmuz ruhuyla harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önceki gece duyurduğu ‘ekonomik darbe girişimi’ne karşı aksiyon planı sabah saatlerinde 4 koldan uygulanmaya başlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurumu’nun (SPK) dün attığı adımlarının yanı sıra tüm adli birimler de harekete geçti. Atılan adımlar işe yaramaya başlarken ekonomistler piyasaların normale dönmeye başlamasının birkaç gün süreceğini söylediler.

EKONOMİSTLERDEN UYARI

Yeni haftaya yükselişle başlayan ve Asya piyasalarındaki sığ saatlerde 7.2169’u gören dolar, BDDK ile Merkez Bankası’ndan gelen hamlelerin ardından düşüşe geçerek sabah 09.45 itibarıyla 6.6620 liraya geriledi. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen dolar 6.82 lirada dengelenirken güne yüzde 1’lik düşüşle başlayan Borsa İstanbul’da değer kaybı panik satışlarla yüzde 7’yi buldu. Bankacılık hisselerindeki kayıp daha da fazla olurken borsa günü yüzde 2.3 kayıpla kapattı.Türk bankacılık sektörünün herhangi bir şekilde döviz riski bulunmadığını vurgulayan ekonomistler, sosyal medya üzerinden yapılan manipülatif paylaşımlara dikkati çekerek, döviz mevduatlarının belli bir kur üzerinden TL’ye çevrileceği, döviz veya TL mevduatlarına el konulacağı gibi söylentilerin asla gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

SAĞDUYULU HAREKET EDİN

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin “Türk bankacılık sektörünün herhangi bir şekilde döviz riski bulunmamaktadır” derken Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol ise “Döviz mevduatlarının belli bir kur üzerinden TL’ye çevrileceği, döviz veya TL mevduatlarına el konulacağı gibi söylentiler asla gerçeği yansıtmamaktadır” dedi. Demirkol “Bir yıla kadar döviz borçlarının ödenebilmesi ve çevrilebilmesi mümkün gözükmektedir, uzun vadeli dış borçlarımızın ödenebilmesi için üretime dayalı, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlar desteklenerek kur riskinin önüne geçilmesi, toplumun tüm kesimlerinin sağduyulu hareket etmesi gerekmektedir” diye konuştu. AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy ise “Zaman zaman gerçekleşen stres testleri ile bankacılık sisteminde döviz açığı problemi olmadığı görülmekte ve ciddi finansal şoklara dayanabilme kapasitesi eş zamanlı ölçülmektedir” dedi.