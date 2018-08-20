Dost dediğin böyle olmaz

Türkiye ile ABD arasında iş yapan firmaları bünyelerinde toplayan bir kuruluş olarak, gerginliğin son bulmasını istediklerini ifade eden Terzioğlu, “Bu yanlışın düzeltilmesi için bir kez daha sesleniyoruz. Kore savaşında ABD’nin yanında Türk askerinden başka ulus yoktu. Afrika’da, Balkanlarda, Afganistan’da bugün bile durum Türk askerinin desteğiyle gidiyor. Suriye’deki başarısızlığı başarılı hale getiren de yine Türk askeri. Sayın Trump, kendinize gelin ve bu yanlışı düzeltin” dedi.

‘ABD’LİLER DE HAYRETLE İZLİYOR’

Terzioğlu “Türkiye’de Evangelist mezhebini yaymak için görevli Pastör Brunson para kaynağı olarak bulduğu PKK ve FETÖ ile işbirliği yapıp dünyalara kavuşurken, ABD bir anda bu papazı fark etti. Ev hapsine teşekkür etmek yerine feryat figan başladı. Bu durumu onlarca Amerikalı dostum bile hayretler içinde izlediklerini söylediler. Trump’a bir kez daha sesleniyoruz. Yazık etme bu kadim dostluğa. Kıymetini anlarsın çok yakında” dedi.