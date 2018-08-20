Dost dediğin böyle olmaz
Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ı Türkiye’yi tehdit ve baskı altına almak isteyen açıklamalarından bir an önce vazgeçmeye çağırdı.
Türkiye ile ABD arasında iş yapan firmaları bünyelerinde toplayan bir kuruluş olarak, gerginliğin son bulmasını istediklerini ifade eden Terzioğlu, “Bu yanlışın düzeltilmesi için bir kez daha sesleniyoruz. Kore savaşında ABD’nin yanında Türk askerinden başka ulus yoktu. Afrika’da, Balkanlarda, Afganistan’da bugün bile durum Türk askerinin desteğiyle gidiyor. Suriye’deki başarısızlığı başarılı hale getiren de yine Türk askeri. Sayın Trump, kendinize gelin ve bu yanlışı düzeltin” dedi.
‘ABD’LİLER DE HAYRETLE İZLİYOR’
Terzioğlu “Türkiye’de Evangelist mezhebini yaymak için görevli Pastör Brunson para kaynağı olarak bulduğu PKK ve FETÖ ile işbirliği yapıp dünyalara kavuşurken, ABD bir anda bu papazı fark etti. Ev hapsine teşekkür etmek yerine feryat figan başladı. Bu durumu onlarca Amerikalı dostum bile hayretler içinde izlediklerini söylediler. Trump’a bir kez daha sesleniyoruz. Yazık etme bu kadim dostluğa. Kıymetini anlarsın çok yakında” dedi.
Akat: Amerika bindiği dalı kesiyor
Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, “Amerikan hükümeti kendi marka değerlerine müthiş zarar veriyor. Amerikan hükümeti bindiği dalı kesti” dedi. Akat, Amerika’nın yeni doğacak istihdamın oluşumuna, Amerikan firmalarının hem kendi ülke içerisinde yatırımlarına hem de Türkiye ve Orta Doğu’daki yatırımlarına, marka değerlerine müthiş ölçüde zarar verdiğini söyledi. Akat, “Amerikan hükümeti Türkiye’deki Amerikan firmalarının yeni yapacağı yatırımlarına ve iş yapmalarına zarar veriyor. Örnek verecek olursak; Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan merkezli kozmetik ve hijyen firması Türkiye’de pazarın yüzde 85’ine hakim. Firma büyük bir kısmı ülke içine satıyor ve yurt dışına ihracat yapıyor.” ifadelerini kullandı. Bu firmaların yeni yapacağı yatırımlara ve ihracatlarına müthiş zarar verildiğinin altını çizen Akat, Türkiye’deki Amerikan firmalarının Türkiye’de para kazandığını ama bu paraları kendi ülkelerine götürdüğünün altını çizdi. Akat, “Amerikan hükümeti kendi marka değerlerine zarar verirken bindiği dalı da kesti” diye konuştu.
OFİSLERE DURDURMA
Türkiye’de Amerikan firmalarının büyük yatırımları olduğunu belirten Akat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerikan hükümetinin tavırları Türkiye’deki Amerikan firmalarının oluşumlarına, büyümelerine zarar veriyor. Doların suni yükselişi illa düşecek, kazanan Türkiye olacaktır. Kaybeden öncelikle Amerika’nın marka değeri. Türkiye’nin uyguladığı politikada yanlış bir şey yok. Biz geçen sene TABA-AmCham olarak Amerika’daki 50 eyaletin 20’sinde 20 adet olmak üzere temsilcilik ofisleri kuruyorduk. Alt yapısı hazırdı iki ülkenin ticaretini artırmak için. Bunları durdurma kararı aldık.”
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