Döviz riskini azaltacak adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların piyasalardaki algı operasyonunu püsküttüğünü belirterek “TL’yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz, TL’nin daha da güçleneceğini göreceğiz” dedi. SETA’nın düzenlediği ‘Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu’nda, ‘AK Parti Döneminde Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma’ konulu oturumuna katılan Albayrak kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, rahatlatacak adımları atacaklarını söyledi. Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Merkez Bankamız ve BDDK piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldı. Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Bankacılık ve özel sektörümüzün yanındayız. Türk bankacılık sektörü güçlü, sermaye yeterlilik rasyosu yasal sınırın üzerinde. Kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, daha da rahatlatmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde firmaların döviz risklerini azalatmaya yönelik tedbirleri adım adım hayata geçireceğiz.

İki haftadır ataklara rağmen piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadılar. Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor. Avrupa’dan yükselen tepkileri önemsiyoruz. Bu dönemde sağduyulu açıklamalar Türk milletinin Avrupa’ya olan güvenini güçlendirecektir. Birileri işi ekonomik ilişkiden siyasi platforma çekiyorsa bunun etkisinden daha fazlasını emin olun ödeyecek.

TL’MİZİ KORUYACAĞIZ

Bankacılık sektörümüzü çok daha güçlü bir yapıya kavuşturacağımız bir sürece doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Özellikle dövizle borçlanan firmalarımıza yönelik ilk adımı atmıştık. Aksiyon planı çerçevesinde önümüzdeki günlerde firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik adımları atmaya devam edeceğiz. Türk liramızı koruyacağız. TL ile yürüyeceğiz. Önümüzdeki dönemde Türk Liramızın daha da güçleneceğini göreceğiz. Güven ortamını zedeleyenlerle mücadelemiz sürecek.

2008 finansal krizinden bugüne kadar sadece 7 milyondan fazla istihdam üretmiş Türkiye’den bahsediyoruz. Enflasyon ve cari açığa karşı her türlü politikayı oluşturmak bakanlığımızın görevidir. Maliye politikasının çıpa olma özelliği daha da güçlenerek devam edecek. Önümüzdeki dönemde sonuç odaklı etkili reformlar politika çerçevemizin en önemli parçası olacaktır. Atacağımız güçlü adımlarla tıkır tıkır yolumuza devam edecek, A’dan Z’ye kadar her türlü hazırlığımızı yapacağız.

İlk günden beri doğrudan 81 milyon vatandaşımızı ve cebini hedef alan bu saldırı için kazanacağız diyorum. Biz bu millete inanıyoruz. Özel sektörümüze, gençlerimize inanıyoruz. Türkiye kamu olarak sapasağlam, bireyin döviz riski yok. Bankacılık güçlü duruşunu devam ettiriyor. Atacağımız adımlarla yola devam edeceğiz. Elini uzatana elimizi uzatıp sıkacağız. Yumruğunu sıkana da yanağımızı dönmeyeceğiz.