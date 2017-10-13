Döviz için yanlış bilgi verene 200 bin lira ceza
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Merkez Bankası’na gerçek ve tüzel kişilere döviz pozisyonları hakkında her türlü bilgiyi sorma yetkisini veren düzenlemeyi kabul etti.
Maliye Bakanı Naci Ağbal “Elde edilecek bilgilerden hareketle ekonomi politikaları geliştirilecek” dedi.
İstenen bilgi ve belgeleri vermeyen ya da gerçeğe aykırı olarak verenlere bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Adli para cezası günlük 100 TL’ye kadar verilebiliyor. Bu durumda söz konusu ceza 200 bin TL’yi bulabilecek.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal, “Bankamızın sır saklama yükümlülüğü var” hatırlatmasında bulunurken, Maliye Bakanı Ağbal da düzenlemeyi şöyle savundu: “Firmaları denetlemek, ‘Niçin böyle yapıyorsun’ demek gibi bir amacımız yok.”
2.1 MİLYAR DOLAR SATTIK
Öte yandan Kuzey ırak ve FED endişesiyle geçen 6 Ekim’le biten haftada vatandaşın Döviz Tevdiat Hesabı, kurdaki yükselişle 2.1 milyar dolar azaldı.
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