Dövizler TL’ye dönüyor, normalleşme başladı

Amerika tarafından tetiklenen ‘ekonomik darbe girişimi’ne karşı 15 Temmuz ruhuyla başlatılan seferberlik meyvelerini vermeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın pazar gecesi duyurduğu ve ve hemen ertesi sabah BDDK, Merkez Bankası, SPK ile MASAK tarafından yürütülen aksiyon planının ilk etkileri dün kendini hissetttirdi. dört kurumun aldığı tedbirlere vatandaşın da yoğun bir şekilde döviz bozdurması da eklenince dolar gevşemeye başladı. Dolar dün bir ara yüzde 5’e yakın değer kaybetti. Güne 6.80 liradan başlayan dolar yüzde 5.2 değer yitirerek 6.48 liraya indi. Borsa ise yüzde 2 yükseldi.

BANKACILAR TEYİT ETTİ

Piyasalarda yaşanan ‘normale dönüş’ü bankacılar da doğruladı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş “DenizBank’ta dünya kadar dövizin TL’ye döndüğü haberini alıyoruz” derken Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil de vatandaşın döviz satarak piyasanın ihtiyacını karşıladığını söyledi. “Normalleşme sürecine girdiğimizi düşünüyorum” diyen Erbil vatandaşa da “Kimse rahatsız olmasın, yaz bitiyor, son günleri kaldı önümüzdeki günler bayram, keyfini çıkarsın”çağrısı yaptı. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali de önceki gün yaptığı açıklamada mevduat çıkışı olmadığını belirterek yaşananların hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmadığını söylemişti.

RİSKİMİZ DE DÜŞÜYOR

Normalleşme sürecini teyit eden bir gelişme de dışarıdan geldi. Türkiye’nin dolar cinsi tahvillerinin dün verim eğrisi toparlanırken, Türkiye’nin beş yıllık borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren kredi iflas takası (CDS) primi IHS Markit verilerine göre 40 baz puan düşüşle 540 baz puana geriledi.