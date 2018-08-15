Dövizler TL’ye dönüyor, normalleşme başladı
Ekonomi yönetiminin önceki gün devreye soktuğu aksiyon planı etkisini gösterdi. Alınan tedbirlere vatandaşın sağduyusu da eklenince piyasanın döviz ihtiyacı karşılandı. Dolar bir günde yüzde 5.2 değer kaybetti.
Amerika tarafından tetiklenen ‘ekonomik darbe girişimi’ne karşı 15 Temmuz ruhuyla başlatılan seferberlik meyvelerini vermeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın pazar gecesi duyurduğu ve ve hemen ertesi sabah BDDK, Merkez Bankası, SPK ile MASAK tarafından yürütülen aksiyon planının ilk etkileri dün kendini hissetttirdi. dört kurumun aldığı tedbirlere vatandaşın da yoğun bir şekilde döviz bozdurması da eklenince dolar gevşemeye başladı. Dolar dün bir ara yüzde 5’e yakın değer kaybetti. Güne 6.80 liradan başlayan dolar yüzde 5.2 değer yitirerek 6.48 liraya indi. Borsa ise yüzde 2 yükseldi.
BANKACILAR TEYİT ETTİ
Piyasalarda yaşanan ‘normale dönüş’ü bankacılar da doğruladı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş “DenizBank’ta dünya kadar dövizin TL’ye döndüğü haberini alıyoruz” derken Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil de vatandaşın döviz satarak piyasanın ihtiyacını karşıladığını söyledi. “Normalleşme sürecine girdiğimizi düşünüyorum” diyen Erbil vatandaşa da “Kimse rahatsız olmasın, yaz bitiyor, son günleri kaldı önümüzdeki günler bayram, keyfini çıkarsın”çağrısı yaptı. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali de önceki gün yaptığı açıklamada mevduat çıkışı olmadığını belirterek yaşananların hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmadığını söylemişti.
RİSKİMİZ DE DÜŞÜYOR
Normalleşme sürecini teyit eden bir gelişme de dışarıdan geldi. Türkiye’nin dolar cinsi tahvillerinin dün verim eğrisi toparlanırken, Türkiye’nin beş yıllık borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren kredi iflas takası (CDS) primi IHS Markit verilerine göre 40 baz puan düşüşle 540 baz puana geriledi.
ERBİL: HAFTAYA BAYRAMTATİLİ, KEYFİNİ ÇIKARIN
Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, dövizdeki hareketliliğe ilişkin ‘’Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz, bir bankacı olarak çok fazla anlamlandıramıyorum. Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok” dedi. Vatandaşın döviz satarak piyasanın ihtiyacını karşıladığını belirten Erbil “Alınan tedbirler doğru tedbirlerdir. Bu yangın bitti diyemem. Elimizde araçların ziyadesiyle olduğunu düşünüyorum. Şu an itibariyle yapılması gereken başka bir şey yok. Normalleşme sürecine girdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Erdib “Türkiye’de kimsenin şüphesi olmasın yok mevduatlara el konulacak yurt dışına para çıkışına limit getirilecek. Türkiye bu düzene geçemez. Türkiye global ekonominin güçlü bir oyuncusudur. Kimsenin aklında değil” dedi.
Erbil şunları söyledi: “Türk varlıklarının değerleri bağırıyor al al al diye. Türk Lirası varlıkları anlamında her türlü varlık hisse senedinden bonosundan mevduatına kadar doğru zamandır. Kimse rahatsız olmasın, yaz bitiyor son günleri kaldı, önümüzdeki günler bayram keyfini çıkarsın. FX (parite alım-satımı) işi ile ilgili bu tip hareketlerden para kazanan kişi görmedim, batanı çok gördüm. 50 milyon dolarları batıran kişileri gördüm.’’
ATEŞ: HERKESİN PARASI EMNİYETTE
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş piyasalarda yaşanan gelişmelerin spekülatif bir atak olduğunu, biraz heyecan yarattığını belirterek, hane halkına, bütün partilere ve basına duyarlı davranışları için teşekkür etti. Merkez Bankası’nın açtığı limite kimsenin saldırmadığına dikkati çeken Ateş, “Hatta hane halkımız, son derece akıllı. Benim bankamda sadece dünya kadar dövizin TL’ye döndüğü haberini alıyoruz. Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiği zaman gerek kamu gerek özel sektör gerek hane halkı gerekse bankacılık sektörü kimsenin sırtımızı yere getiremeyeceğini bir kez daha gösterdik.” dedi.
TÜM ATM’LERE PARA DOLDURDUK
Türkiye’nin çok tedbirli bir şekilde bazı önlemleri küresel krizlere ve dünyada gelişebilecek olumsuz hallere karşı son 10-15 yıldır almakta olduğunu ifade eden Ateş, “BDDK, SPK, Hazine, Merkez Bankası bütün bankacılık sistemiyle birlikte doğru tavırları zamanında ve eş zamanlı olarak alabildi. ATM’lerimize olabildiğince efektif yükledik. Bugün itibarıyla bankacılık sisteminin kullanabileceği limit 50 milyar dolardır. Bir de 20 milyar dolar swap imkanı var. Toplamda 70 milyar dolar. Herkesin parası, mevduatı nkacılık sisteminde ve emniyette. 2001’den farklı olarak bankalar, kimse birbiriyle itişip kakışmıyor” dedi.
SPEKÜLATİF ATAKLARIN ÖNÜ KESİLDİ
Ateş, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi ile bir tereddüt oluştuğunu ama bunun karşısına hızlı şekilde Kredi Garanti Fonu’nun konulduğunu anlatarak, “20 milyar TL diye düşünülüp 250 milyar TL’ye çıktı. Problemli krediler yüzde 1’i bulmamıştır. Bu imkanlarla piyasayı rahatlatmamız gerekiyor. Bankalar sağlamdır yeter ki piyasadaki esnaf, özellikle KOBİ’ler birbirine krediyi kesmesin. Bütün kurumlar birbirine güvensin. Eskiden olan şey ile şimdi olan arasında önemli bir fark yok. Spekülatif atakların önü TCMB’nin kararlarıyla kesildi. Açık söylüyorum sabahtan bu yana çok ciddi dövizden TL’ye geçmeler var, bırakın çekip kasasına, yastık altına, oraya, buraya koymayı. Halkımız bankacılık sistemine haklı olarak güvenmektedir. Yabancı yatırımcı spekülatif bazı hareketlerden zarar gördü ama bunun soğuma dönemi yaşanır. Aklı başında insan, normal üstü faizlerin olduğu bir dönemde sistemden parasını çekip orada burada saklamaz” dedi.
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