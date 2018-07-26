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Draghi: Hala yüksek miktarda parasal teşvike ihtiyaç var

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümündeki belirsizliklerin azaldığını belirterek, enflasyonun yıl sonuna kadar toparlanacağını ve sonrasında orta vadede kademeli olarak artacağını söyledi. Draghi, bununla birlikte, yurt içi fiyat baskısının güçlenmesini ve orta vadede manşet enflasyonundaki gelişmelerin daha da artmasını desteklemek için önemli para politikası teşviklerine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta  düzenlenen basın toplantısında, düzenli ekonomik ve mali analizlere dayanarak  faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldıklarını ve faizlerin en azından 2019 yaz  dönemi boyunca ve gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasını beklediklerini  ifade etti.
 
Varlık alım programının 30 milyar euro seviyesinde Eylül 2018 sonuna  kadar devam edeceğini aktaran Draghi, ardından programın orta vadeli enflasyon  görünümüne ilişkin verilere göre yıl sonuna kadar aylık 15 milyar euroya  indirileceği ve yıl sonunda da sona erdirileceğini dile getirdi.
 
Euro Bölgesi’nin sağlam ve geniş tabanlı bir büyüme yolunda olduğuna  dikkati çeken Draghi, şunları kaydetti:
 
“Küresel ticaret ortamıyla ilgili belirsizliklerin hala belirgin  olmasıyla birlikte, son para politikası toplantımızdan beri mevcut olan bilgiler,  Euro Bölgesi ekonomisinin sağlam ve geniş tabanlı bir büyüme yolunda ilerlediğini  gösteriyor. Ekonominin altta yatan gücü, enflasyonun hedefimize kalıcı olarak  yakınsamasının önümüzdeki dönemde de devam edeceğine ve hatta net varlık  alımlarımızın kademeli bir şekilde gerilemesinden sonra da devam edeceğine olan  inancımızı doğruluyor.”
   
Draghi, bununla birlikte, yurt içi fiyat baskısının güçlenmesini ve  orta vadede manşet enflasyonundaki gelişmelerin daha da artmasını desteklemek  için önemli para politikası teşviklerine ihtiyaç duyulduğuna dikkati  çekti.
 
"Yönetim Konseyi hazır"
 
Yönetim Konseyi’nin enflasyon konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır  olduğu mesajını veren Draghi, “Her halükarda, Yönetim Konseyi, enflasyonun  sürekli olarak enflasyon hedefine doğru ilerlemesini sürdürmek için tüm  araçlarını uygun şekilde kullanmaya hazır.” ifadesini kullandı.
 
Draghi, ekonomik görünümü çevreleyen risklere ilişkin ise “Euro  Bölgesi büyüme görünümünü çevreleyen riskler hala geniş ölçüde denge olarak  değerlendiriliyor. Küresel etkenlerle, özellikle korumacılığın tehdidi ile ilgili  belirsizlikler belirgin halde. Ayrıca, kalıcı finansal piyasa volatilitesinin  artması riski de izlenmeye devam ediliyor.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Enflasyon görünümündeki belirsizliklerin azaldığını belirten Mario  Draghi, “Geleceğe bakacak olursak, enflasyonun para politikası tedbirleri,  ekonomik büyümenin devam etmesi ve ve artan ücret artışı desteğiyle yılın sonuna  doğru toparlanması ve ardından orta vadede kademeli olarak artması bekleniyor. “  dedi.
 
"Parasal teşvike ihtiyaç var"
 
Hala yüksek miktarda parasal teşvike ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken  Draghi, parasal analizden gelen sinyallerle ekonomik analiz sonuçlarının  sağlamasının, enflasyon oranlarının yüzde 2'ye yakın seviyelere doğru sürekli bir  yakınsamasını sağlanmak için geniş miktarda parasal teşvike ihtiyaç duyulduğunu  doğruladığını ifade etti.
 
Draghi, daha önceki toplantılarda olduğu gibi para politikası  önlemlerinin tümünden faydalanabilmek için diğer politika alanlarının ekonomik  büyümeye daha kararlı bir şekilde katkıda bulunması gerektiğini dile getirdi. 
 
"Zaman zaman istisnai tepkiler vermek zorunda kaldık"
 
Konuşma sonrasında soruları yanıtlayan Mario Draghi, "Merkez bankası  tarihinde hiç faiz artışına gidememiş bir başkan olma yolunda ilerliyor  gibisiniz. Neden mevcut sorunlarımızı geleneksel para politikalarıyla çözemedik?"  şeklinde bir soruya ise “Özellikle de çok büyük bir finansal kriz atlattıktan  sonra ve pek çok ülkeyi etkileyen, büyük buhrandan sonra bu yana emsali  görülmemiş ciddilikte olarak yorumlanan bir ekonomik krizin ardından bence güzel  toparlandık. İşte bu yüzden bazen alışılmışın dışında adımlar atmak durumda  kaldık. Yönetim Kurulu durumu değerlendirip gereken neyse onu yapmaya çalıştı.  Tarihi koşullar yaşadık, bundan dolayı da istisnai tepkiler vermek zorunda kaldık  zaman zaman.” yanıtını verdi.

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