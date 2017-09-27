Draghi'nin açıklaması sonrası Bitcoin uçuşa geçti

Çin’in sanal paraları engelleme girişimlerine karşın bitcoin bugün tekrar 4.100 doların (14.600 TL) üzerine çıktı. Bu yükselişin nedenlerinden birisi ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin yaptığı açıklama oldu.

CoinTelegraph’ın haberine göre Draghi yaptığı bir sunumda Bitcoin’i yasaklamanın veya kontrol etmenin bir yolu olmadığını söyledi.

Çin’in sanal paraya getirdiği yasaklar ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu Draghi, “Açıkçası bunları [sanal paralar] yasaklayacak veya kontrol edecek gücümüz yok. Burada sorulması gereken asıl soru bu paraların ekonomiyi nasıl etkileyeceği.” şeklinde yanıtladı.

Bitcoin’in yeniden yükselişe geçmesine neden olan bir diğer gelişme de Japonya’daki bankaların yeni bir sanal para birimi geliştirmek için çalışmalara başladığı yönündeki haberler oldu.

Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 3 artışla 4.070 dolardan, dünyanın en büyük ikinci sanal para birimi eteryum ise yüzde 1 artışla 295 dolardan işlem görüyor.