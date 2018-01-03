DSİ, 10 bölgesel gelişim projesini 2018'de hayata geçiriyor

DSİ olarak 2018 yılında başta Ergene havzası olmak üzere nehirlerdeki evsel ve sanayi atıklarını, atık su arıtma tesisleriyle temizleyeceklerini, sağlıklı içme suyu konusunda ise baraj,göl ve göletlerden 28 yerleşim birimine yılda 203 milyon metreküp içme suyu verdiklerini söyledi.

'DSİ'DEN GAP BENZERİ BÖLGESEL PROJELER'

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, bölgeler arası gelir ve refah dengesini sağlamak amacıyla 2018 yılında 'Bölgesel Gelişim Projeleri'ni hayata geçireceklerini anlatırken şöyle konuştu:

"Bakanımız Veysel Eroğlu'nun talimatları doğrultusunda hazırladığımız GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi), DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi), EGEGEP (Ege Gelişim Projesi), DAP (Doğu Anadolu Projesi), AKDENİZGEP (Akdeniz Gelişim Projesi), ORTAGEP (Orta Anadolu Gelişim Projesi), KOP (Konya Ovası Projesi), TRAGEP (Trakya Gelişim Projesi) , MARMARAGEP (Marmara Gelişim Projesi) ve BAKGEP (Batı Karadeniz Gelişim Projesi) gibi bölgesel projeleri hızla hayata geçiriyoruz. Bölgesel gelişim projeleri ile hedefimiz işgücünün yerinde istihdamını sağlayarak göçün önlenmesine katkı sağlamak, insanımızın ekonomik refah seviyesini artırarak milli ekonomiye ciddi katkılar sağlamaktır."

'28 YERLEŞİM YERİNE BİR YILDA 203 MİLYON METREKÜP SU VERİLDİ'

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 2017 yılında 79 ilde düzenlenin törenlerle 832 tesisin temelinin atıldığını, bunlardan 88'nin baraj, 58 gölet, 100 sulama, 18 içme suyu , 568 taşkın koruma tesisi olduğunu söyledi. Acu, şöyle dedi:

"Hizmete alınan tesisiler ile 2 milyon 679 bin 510 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece yıllık 1 milyar 360 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlanmıştır. 28 yerleşim yerine yıllık 203 milyon metreküp içme suyu verilmiştir. 7 şehir merkezi, 76 ilçe, 703 yerleşim yeri ve 286 bin 000 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur."

NEHİRLER ATIKSU ARITMA TESİSLERİYLE TEMİZLENECEK

DSİ olarak ilk planda Ergene Nehri Havzası’nda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını, yoğun sanayi ve evsel atık deşarjı sebebiyle kirlenen Ergene Nehri’nin eski günlerine kavuşturulmasını amaçladıklarını söyleyen DSİ Genel Müdürü Acu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez, Vize, Babaeski ve Pınarhisar ile Tekirdağ Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde Atıksu arıtma tesisleri inşa edilerek işletmeye alındı. Ayrıca Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez ilçelerinde 2 adet kolektör de tamamlanarak işletmeye allındı. Ergene Nehri Havzası’nda 5 adet atıksu arıtma tesisinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Ergene Nehri Havzası dışında Trabzon Atasu Barajı Atıksu Tesisleri tamamlanarak hizmete alındı. Diğer taraftan Çankırı Güldürcek Barajı Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Çorum, Ankara, Niğde, Yozgat, Bilecik, Afyonkarahisar ve Artvin'de proje çalışmaları devam ediyor. DSİ Genel Müdürlüğü olarak sadece Ergene Nehri Havzasında değil diğer havzalarda da yürüttüğümüz çalışmalarda, atık suların yeniden kullanımını ilke edinen bir yaklaşım izliyoruz."