DSİ Genel Müdürü Murat Acu: Hatipoğlu Barajı ekonomiye 4 milyon lira katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Karabük'e yapılan Hatipoğlu Barajı bittiğinde ülke ekonomisine yıllık 4,33 milyon lira katkı sağlayacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, yaptığı yazılı açıklamada, barajın bitmek üzere olduğunu belirtti.

DSİ'nin Karabük'e yaptığı yatırımlarla münbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini, Karabük'te tarımın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisinin su yapıları olduğunu aktaran Acu, şu bilgileri verdi: