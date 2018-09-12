DSİ tarafından Çorum'da inşa edilen Oğuzlar Barajı, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 300 bin liralık katkı sağlayacak

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Çorum'a yaptığı yatırımlarla ,verimli toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirtti.

Çorum'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Aydın, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde, kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "Göl-Su" projesinden Çorum'un da nasibini aldığını ifade etti.

Çalışmalar kapsamında, Çorum'da yapımına başlanan Oğuzlar Barajı'nın inşasının devam ettiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışmaları hızla devam eden Oğuzlar Barajı'nın tamamlanmasıyla bin 780 dekar arazi sulanacak. İş kapsamında derivasyon hattı ve dolgu betonu tamamlanmış olup, dolusavak beton imalatları devam etmektedir. Vana odası, su alma yapısı ve kret düzenlenmesi yapılacaktır. Temelden yüksekliği 52 metre olan barajın faaliyete geçmesiyle bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge insanının ekonomik olarak rahatlamasına ve 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 300 bin liralık katkı sağlanacak. Projenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını vurgulayan Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini ifade etti.