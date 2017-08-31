DSİ'den 90 günde 3,7 milyar liralık yatırım

DSİ'nin yatırımlara hız kesmeden devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Murat Acu, son 90 günde 31 adet baraj, 23 adet gölet, 6 adet içme suyu ve 177 adet taşkın koruma tesisinin temel atma merasimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Göl-Su Projeleri münbit toprakları su ile buluşturuyor"

Göl-Su projeleri ile zirai üretimi artırarak çiftçilere büyük kazanç sağlamayı, sulanmadık toprak bırakmayarak münbit toprakları daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Acu, "Ülkemizdeki verim arttırıcı bir unsur olan sulama, modern girdilerin daha yoğun kullanımına imkan verirken, aynı zamanda, ürün çeşitlendirmesi ve yılda birkaç kez ürün almayı olanaklı kılması ile de ülkemizde tarımsal verimliliği ve üretimi birkaç kat arttırmakta ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. DSİ’nin kuruluş gayesi olan taşkınla mücadelede dereleri ıslah ediyor, insanların can ve mal emniyetini en yüksek düzeyde koruyoruz. Olası kayıpları da en asgari düzeye düşürüyoruz. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için mevcut kaynaklardan elektrik üretimi teşvik edilmiş bu amaçla boşa akan derelerimiz üzerine kurulan hidroelektrik santrallerle elektrik üretilmeye başlandı. Bu sayede ülkemizi enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz. Ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlası DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılanıyor. İçme, kullanma ve sanayi suyu temini hususunda kurumumuz tarafından gerçekleştirilen ve birçok yönüyle ülkemiz ve dünyada ilkleri hayata geçiren projelerin altına imza atıyor insanımızın daha sağlıklı su içmesine vesile oluyoruz" dedi.

"Atıksu tesislerini birer birer tamamlıyoruz"

Atıksu tesisi çalışmasında Ergene Nehri havzasında yoğunlaştığını belirten Acu, "Yoğun sanayi ve evsel atık deşarjı sebebiyle kirlenen Ergene Nehri’nin eski günlerine kavuşturulması maksadıyla Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez, Vize, Babaeski ve Pınarhisar ile Tekirdağ Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde atıksu arıtma tesisleri inşa edilerek işletmeye alındı. Ayrıca Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez ilçelerinde 2 adet kolektör de tamamlanarak işletmeye allındı. Ergene Nehri havzasında 5 adet atıksu arıtma tesisinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Ergene Nehri Havzası dışında Trabzon Atasu Barajı Atıksu Tesisleri tamamlanarak hizmete alındı. Diğer taraftan Çankırı Güldürcek Barajı Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Çorum, Ankara, Niğde, Yozgat, Bilecik, Afyonkarahisar ve Artvin illerimizde de proje çalışmaları devam ediyor. Söz konusu projelerde, ‘atıksuların kazanılarak yeniden kullanılması’ konusundaki çalışmalara ağırlık verilerek tüm tesislerde arıtılmış atıksuyun sulamada kullanılmasına imkan sağlayacak üniteler projelendiriliyor. DSİ Genel Müdürlüğü olarak sadece Ergene Nehri Havzasında değil diğer havzalarda da yürüttüğü çalışmalarda, atıksuların yeniden kullanımını ilke edinen bir yaklaşım izliyor. Bölgeler arası gelir ve refah dengesini sağlamak maksadıyla tüm dünyada uygulanan Bölgesel Gelişim Projeleri, sürdürülebilir kalkınma adına büyük önem taşıyor. Bizlerde Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda hazırladığımız GAP, DOKAP, EGEGEP, DAP, AKDENİZGEP, ORTAGEP, KOP, TRAGEP, MARMARAGEP ve BAKGEP Bölgesel Projelerini hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bölgesel Gelişim Projeleri ile hedefimiz işgücünün yerinde istihdamını sağlayarak göçün önlenmesine katkı sağlamak, insanımızın ekonomik refah seviyesini artırarak milli ekonomiye ciddi katkılar sağlamaktır" diye konuştu.

"Son üç ayda 3,7 milyar TL’lik yatırımın temeli atıldı"

Son üç ayda birçok yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Acu, "Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu öncülüğünde son üç ayda ülke genelinde 3,7 milyar TL’lik tesislerin temelini attık. Son 90 günde 31 adet baraj, 23 adet gölet, 6 adet içme suyu ve 177 adet de taşkın koruma tesisinin temel atma merasimini gerçekleştirerek çalışmalara start verdik. Temeli atılan tesislerde 189 milyon metreküp su depolanacak, depolanacak su ile 1 milyon 405 bin 240 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak, 70 adet yerleşim yerine içme suyu temin edilecek, 3 il, 34, ilçe, 114 bin 071 dekar zirai arazi ve 720 yerleşim yerinin taşkın riski azaltılacaktır. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.