DSİ'den Artvin'de sulama tesisi atağı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Artvin'de planlama ve proje aşamasındaki beş sulama tesisinin tamamlanmasıyla 16 bin 190 dekar zirai arazinin sulanması hedefleniyor.

AA muhabirinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, son 15 yılda yapılan enerji yatırımlarıyla "Türkiye'nin enerji deposu" olarak bilinen Artvin'de DSİ Genel Müdürlüğü sulama yatırımlarını hayata geçirmek üzere çalışma başlattı.

Kentte 61 derenin ıslahı tamamlandı, 19 dere ıslah projesinde ise inşa çalışmaları sürüyor. DSİ Genel Müdürlüğü, 63 dere ıslahı için de plan ve proje hazırlıklarını devam ettiriyor.

Projeler sayesinde çiftçinin dekar başına geliri artacak

Bakanlık, yöre halkından gelen talepler doğrultusunda gölet ve sulama projeleri geliştirmeye başladı.

Artvin'de planlama ve projelendirme safhasında bulunan beş sulama projesi sayesinde 16 bin 190 dekar zirai arazi sulanacak.

Proje planlama aşamasında olan, Ardanuç ilçesi Kızılcık, Harmanlı, Boyalı, Akarsu, Aşıklar ve Müezzinler köyleri sulama projesi ile 6 köyde toplam 8 bin 940 dekar alanın sulanması planlanıyor.

Yağmurlama ve damlama sisteminin düşünüldüğü proje ile dekar başına bin 32 lira zirai gelir artışı sağlanması hedefleniyor.

Projelendirme süreci devam eden Yusufeli Kılıçkaya Göleti ve Sulaması Projesi'nde Kılıçkaya köyünde temelden 46,75 metre yüksekliğindeki Kılıçkaya Göleti inşa edilecek. 890 dekar arazinin sulanacağı proje ile çiftçinin dekar başına 2 bin 568 lira zirai gelir artışı sağlaması bekleniyor.

Yine projelendirme süreci devam eden Merkez Aşağımaden Göleti ve Sulaması'nın inşası ile bulunduğu bölgede 600 dekar, Şavşat Meydancık Regülatörü ve Sulaması ile 4 bin 870 dekar, Merkez Vezirköy Göleti ve Sulaması Projesi'nin inşası sayesinde ise 890 dekar zirai arazinin sulanması hedefleniyor.

Bu projelerin hayata geçmesiyle bölge çiftçisinin ise dekar başına ortalama bin 200 lira ilave gelir sağlaması planlanıyor.

Sulama projeleri yöre halkının talepleri doğrultusunda yapılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak Artvin'de son 15 yılda yaklaşık 11 milyar 360 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yatırımları sadece enerji, sulama, taşkın koruma ve içme suyu maksatlı yapmadıklarını vurgulayan Eroğlu, "Artvin'in orman varlığını koruyarak geliştirmek, orman köylülerini desteklemek, milli parklar ve diğer korunan alanların etkin yönetimini sağlayarak halkımızın istifadesine sunmak ve hava tahminlerini daha isabetli yapabilmek için de gerçekleştirdik." dedi.

Eroğlu, Artvin'de su alanındaki yatırımların büyük çoğunluğunun enerji maksatlı yapıldığını belirterek, "Bu süreçte taşkın zararlarını önlemek için de büyük yatırımlar yaptık. Şimdi ise bölge halkının talepleri doğrultusunda sulama projelerini hayata geçirmek için harekete geçtik. Bu projeleri de en kısa sürede tamamlayarak Artvinli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.