Düğünlerden 1 milyar dolar bekleniyor
Turizm sektöründe birçok çeşidi bünyesinde barındıran Türkiye, bu yıl uluslararası düğünlere daha çok ev sahipliği yapacak.
Türkiye düğün turizminde bu yıl 50 bin kişi ağırlayarak 200 milyon Euro civarında hasılat bekliyor. 2023 hedefi yılda bin yabancı düğün, 250 bin misafir ve bir milyon dolar hasılat. Çok büyük bir endüstri olan düğün turizminde Türkiye’yi hem dünyaya tanıtmak hemde sektör profesyonellerini biraraya getirmek amacıyla 4-5
Haziran tarihlerinde İstanbul’da ‘International Convention of Weddings Fraternity Europe’ (ICWF)adı altında ilk Uluslararası Düğünler Konferansı düzenlenecek. Konferansa Jennifer Aniston, Tom Cruise, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey ve Kim Kardashian’ın düğünlerini planlayan Colin Cowie, Belçikalı ünlü çiçek tasarımcısı Tomas De Bruyne ve Hindistan’ın en zengin ailelerinin kızlarına gelinlik tasarlayan Anamika Khanna’nın aralarında bulunduğu isimler katılacak.
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