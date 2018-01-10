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'Dünya Bankası dördüncü defa da tutturamayacak'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, 'Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme oranını yeniden revize etti, yüzde 6,7'ye çıkardı. Dördüncü defa revize ediyor. Dördüncü defa da büyük ihtimalle tutturamayacak.' dedi.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dünya Bankasının Türkiye'nin büyüme oranını yeniden revize ederek yüzde 6,7'yı çıkardığını, dördüncü defa yapılan revizenin yine tutturulamayacağını söyledi. Zeybekci, ihracatta tarihi rekorun geçen hafta aşıldığını, 2018 yılında ihracatın her ay  rekor kıracağını ifade etti.

Zeybekci, İzmir'de bir otelde düzenlenen Türk Eximbank'ın "2017 Faaliyet Sonuçları ve 2018 Hedefleri" basın toplantısına katıldı.

Toplantıda Türkiye ekonomisinin performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Zeybekci, geçen yıl Türkiye'nin ilk üç çeyrekte ortalama 7,4, üçüncü  çeyrekte yüzde 11,1 büyüdüğünü, bunu söylediklerinde bazı kesimlerin bıyık  altından güldüğünü, "hadi canım" diyenlerin olduğunu ancak Türkiye'nin büyümede yılın sonunda dünyanın bir numarası haline geldiğini dile getirdi.

Dün gece sabaha karşı Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme oranını yeniden revize ettiğine işaret eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme oranını yeniden revize etti, yüzde  6,7'ye çıkardı. Dördüncü defa revize ediyor. Yüzde 3'tü ilk açıkladığı ocak  ayında, şubat ayında yüzde 2,7 olarak açıkladı. Haziran'da bunu 3,5'e ve ekimde  yüzde 4'e, şimdi de yüzde 6,7'ye çıkardı. Dördüncü defa da büyük ihtimalle tutturamayacak. Dünya Bankası, IMF, AB, OECD, Standart & Poors, Moody's, Fitch  gibi kuruluşlara baktığımızda ortalama bu rakamlardaydı. Biz, Türkiye'nin en  iddialı büyüyen ekonomilerinden biri olacağını söylediğimizde maalesef ateşin,  fırının başında olanlar, ülkenin gerçek potansiyelinin farkında olanların  söyledikleri yerine negatif söyleyenlerin söyledikleri spekülatif amaçla köpürtüldü, parlatıldı."

Yeni yıla da çok pozitif baktıklarını, teşvik belgeleri konusunda bu  yıl da iddialı olacaklarını anlatan Zeybekci, dünya ekonomisindeki yapı ve kuralların hızla değiştiğini, bakanlık olarak bu vizyona ve dönüşüme uygun teşvik  politikalarını uygulamaya soktuklarını ifade etti.

Proje bazlı yatırım teşvik mekanizması ve diğer teşvik sistemiyle Türkiye'nin "Ben de bu dönüşümde varım" dediğini anlatan Zeybekci, proje bazlı  yatırım teşvik sistemiyle Türkiye'de 80 milyar liralık projeye belgelerini  vererek özel sektör yatırımlarını başlatacaklarını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin yüzde 6 sürdürülebilir büyüme hedefi için bu  teşviklerin önem taşıdığını dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"İhracata dayalı büyümeye geçeceğiz. 2017'ye 153,3 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. Buna da o zaman 'hadi canım' diyenler oldu. Bu hedefi eylül ayında 156,5 milyar dolara çıkardık. 2017'de 157,1 milyar dolar olarak  tamamladık. Ay sonu açıklayacağız bunu ama 2018'de her ay rekor kıracağız. Tarihi  rekorumuz geçtiğimiz hafta cumartesi günü tarih oldu, 12 aylık süreçte 157,6  milyar doları aştık. Ay sonu itibarıyla bu rakam çok daha üst seviyelerde olacak. Hızlı şekilde hedefimiz olan 169 milyar dolara adım adım ulaşacağız."

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