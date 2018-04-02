Dünya Bankası: Türkiye % 4-5 büyür

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından hükümetin, yatırım konusunda özel sektörü cesaretlendirmek için çeşitli mali teşvikler verdiğini belirten Zutt, özel sektörün de buna aynı şekilde cevap verdiğini ve Türkiye’nin geçen yıl yüksek büyüme elde ettiğini söyledi. Zutt, “2018-2019 yıllarında Türkiye’de büyümenin yüzde 4-5 arasında ılımlı bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi. Türkiye’nin 2017’nin üçüncü çeyreğinde gösterdiği büyümeye değinen Zutt, şunları söyledi: “İleriye dönük olarak, Türk şirketlerinin, daha yüksek fiyatlar talep eden ürün ve servislerin inovasyonunda, bu ürün ve servislerde daha fazla gömülü teknoloji sağlamada daha iyi iş çıkarmaları gerekiyor.”