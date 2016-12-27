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Dünya Bankası'ndan 121,2 milyon dolar kredi

İller Bankası, Dünya Bankası kaynaklarından 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi' kapsamında 121,2 milyon euro tutarında kredi çekti.

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İller Bankası A.Ş. 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi' için Dünya Bankası kaynaklarından, Hazine Geri Ödeme Garantisi altında, 121,2 milyon euro tutarında kredi sağlandığı açıklandı. Kredi ve garanti anlaşmaları 26 Aralık'ta imzalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu kredinin İller Bankası tarafından belediyelere aktarılarak altyapı finansmanı amacıyla kullanılacağı belirtildi.

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