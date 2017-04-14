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Lukoil Başkanı'ndan Putin’e: Türkiye piyasasında sinerji var, orada büyüyoruz

Rus dev enerji şirketi Lukoil Başkanı Vahit Alekperov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye piyasasında büyümeye devam ettiklerini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Alekperov, Rusya ve Lukoil’in yurtdışındaki faaliyetleri anlattı.

Alekperov, Lukoil’e bağlı benzin istasyonlarını Rusya’da satmak gibi bir planlarının olmadığına dikkat çekerek Türkiye dahil birkaç yabancı piyasada büyümeye devam ettiklerini vurguladı. Alekperov şu ifadeleri kullandı: “Benzin istasyonlarını modernize ediyoruz. Bazı ülkelerin piyasalarından çıktık. Ukrayna, Litvanya, Estonya, Letonya ve Polonya gibi ülkelerde hisselerimizi sattık.”

'TÜRKİYE’DE VARLIĞIMIZI ARTTIRIYORUZ'

Rus işadamı açıklamalarına şöyle devam etti: “Biz sinerjinin olduğu ülkelere yoğunlaştık. Türkiye’de varlığımızı arttırıyoruz. Akdeniz bölgesinde büyüyoruz. Hollanda ve Belçika’da da varlığımızı genişletiyoruz. Çünkü bu söz konusu ülkelerde Rusya’da ürettiğimiz ürünlerimiz ile bir sinerji var.”

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