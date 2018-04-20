Dünya devi İstanbul’da inovasyon merkezi açtı

Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojiler, dünyanın en büyük teknoloji devlerini Türkiye’ye çekmeye devam ediyor. Buna son örneklerden biri ABD’li teknoloji devi Cisco oldu. 21 yıldır Türkiye’de ofisi bulunan Cisco, dünya çapındaki 10’uncu inovasyon merkezini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) çatısı altında yer alan ARI Teknokent’te açtı.

DEVLET DESTEĞİ VAR

Açılışta konuşan Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut “Türkiye’de artık Ar-Ge’ye yapılan her 1 liralık yatırım 2 liralık teşvikle belki de geri dönecek duruma geldi. Dolayısıyla biz şirketlerin bu zor dönemlerinde de artık Ar-Ge’den vazgeçmeden bu yatırımlara devam etmelerinin en azından devlet tarafından desteklendiği bir döneme girdik. Mart ayı içinde bir devrimsel reform yapıldı. 2002’den önceki bürokratik süreci neredeyse 30 gün süren, daha sonra da yaklaşık 6,5 güne indirilmiş olan şirket kurma süresini artık birkaç saate indirmiş bulunmaktayız” dedi. Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım ise “Ülkemizde dijital ekonominin geleceği inovatif düşünebilme yeteneğine bağlı. Bu yeteneği geliştirmekse yeni bakış açılarını cesaretlendiren, yaratıcılığı teşvik eden ve bunları hayata geçirecek araç ve kaynakları erişim sağlayacak ortaklaşa bir çaba gerektiriyor. Bu merkezin hikayesi dijital dönüşüm çağında müşterilerimizin problemlerini inovatif bir şekilde çözmek vizyonu ile başladı. Türkiye dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi olma yolunda ilerlerken, biz Cisco’nun dünyadaki 10’uncu inovasyon merkezini açıyoruz” dedi.

PROJE BEKLİYORUZ

Kıvılcım, merkezin hedeflerine ulaşması için tüm iş ortaklarına ve start-uplara büyük iş düştüğünü belirterek, “Amacımız dijital dönüşüm çağında müşterilerimizin sıkıntılarını birlikte çözmek. Startup’larımızdan ve iş ortaklarımızdan öncü projeler bekliyoruz” diye konuştu.