Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Tesla 53 bin aracını geri çağırıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 53 bin aracını servislere geri çağırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, el frenlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle Model S ve Model X serisi 53 bin aracını servislere geri çağırdı.
 
Milliyet'in haberine göre, Tesla, geri çağrılan araçların Şubat-Ekim 2016 arasında üretildiğini ve sadece yüzde 2'sinin sorundan etkilendiğini ancak tamamının servislere çağrıldığını belirtti. Tesla, 2016 yılında toplam 83.922 araç üretti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Partili Belediye Başkanı'na silahlı saldırı düzenlendi

AK Partili Belediye Başkanı'na silahlı saldırı düzenlendi

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

Su deposunu lüks eve çevirdiler

Su deposunu lüks eve çevirdiler

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA