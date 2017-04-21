Tesla 53 bin aracını geri çağırıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, el frenlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle Model S ve Model X serisi 53 bin aracını servislere geri çağırdı.

Milliyet'in haberine göre, Tesla, geri çağrılan araçların Şubat-Ekim 2016 arasında üretildiğini ve sadece yüzde 2'sinin sorundan etkilendiğini ancak tamamının servislere çağrıldığını belirtti. Tesla, 2016 yılında toplam 83.922 araç üretti.