Tesla 53 bin aracını geri çağırıyor
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 53 bin aracını servislere geri çağırdı.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, el frenlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle Model S ve Model X serisi 53 bin aracını servislere geri çağırdı.
Milliyet'in haberine göre, Tesla, geri çağrılan araçların Şubat-Ekim 2016 arasında üretildiğini ve sadece yüzde 2'sinin sorundan etkilendiğini ancak tamamının servislere çağrıldığını belirtti. Tesla, 2016 yılında toplam 83.922 araç üretti.
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