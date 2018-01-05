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Dünya devi Real Madrid Bitcoini kullanan ilk futbol takımı olacak

Yeni bir ödeme türü olarak hayatımıza giren Bitcoin futbol sektröne de girdi. Dünya devi Real Madrid Bitcoini kullanan ilk futbol takımı olacak.

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Son dönemin en çok konuşulan kripto para birimi Bitcoin futbol dünyasına da adım atıyor. Sadece dünya genelinde on milyonlarca taraftara sahip olan Real Madrid'e ev sahipliği yapan Santiago Bernabéu'da Bitcoin dönemi resmen başladı.

TURİSTİK GEZİLER İÇİN KULLANILACAK

İspanya merkezli online bilet satış hizmeti veren '13tickets' isimli firma Santiago Bernabéu stadına gerçekleştirilen turlarda Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıkladı.

Ancak şimdilik Bitcoin ödemesi ile maçları izleyemeyeceği belirtildi. Şirket bu aşamada sadece Santiago Bernabéu stadına düzenlenen turistik turlar için Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini belirtiyor.

 

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