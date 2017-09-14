Honda Türkiye Başkanı Tsumura: Yeni elektrikli araçları Türkiye'de üretebilriz

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, 67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Japon otomotiv devinin gelecek planlamalarını anlatan Tsumura, “Honda’nın gelecek vizyonunda 2030 yılında üretilen her 3 araçtan 2’sinin elektrikli olması yer alıyordu. Bu plan 2025 yılına çekildi.” dedi.

'TÜRKİYE'DE ÜRETEBİLİRİZ'

Türkiye’nin elektrikli araç üretebilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Tsumura, “Honda EV, yani yeni elektrikli araçları Türkiye’de de üretebiliriz. Bunun için Türkiye gerekli bilgi birikimine ve potansiyele sahip. Ama sadece bunlar da yetmiyor. Üretimin yapılabilmesi için vergide avantaj oluşturulması ve yasal altyapının kurulması gerek” dedi.

Tsumura, elektrikli araçların üretimine ilk etapta Honda CRV ile başlayacaklarını açıkladı.

400 YENİ İSTİHDAM YOLDA

Başkan Takuya Tsumura, Bu yıl 35 bin adet Civic sedan üretimi yapmayı planladıklarını ifade derekbelirterek, “Türkiye’de ürettiğimiz araçların yarısı ihraç edilecek. İkinci vardiya ile birlikte 400 kişiye ek istihdam sağlayarak fabrikadaki toplam çalışan sayımızı bin 300’e çıkaracağız. İhracat yapılan ülkelerdeki lansman tarihlerini göz önüne aldığımızda ikinci vardiyaya Aralık ayında başlıyoruz. İlk planda günlük üretim kapasitesi 160 olarak hesaplanmıştı ancak yeni planlama ile bu rakam artarak günlük 175 adede ulaştı” diye konuştu.

DİZEL CİVİC GELİYOR

Honda Türkiye fabrikasında üretilip mart ayından itibaren Türkiye’de yollarla buluşmaya hazırlanan dizel motorlu Honda Civic’te, markanın bugüne kadar geliştirdiği en teknolojik dizel motoru yer alıyor.

Honda’nın CR-V’de kullandığı motorun daha ekonomik ve çevreci versiyonu olan 1.6 litre 120 bg gücündeki i-DTEC dizel motorun torku ise 300 Nm seviyesinde. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi değeri ise sadece 3.7 litre.

CVT vites kutusu 22 kg daha hafif olmasının yanı sıra, performans ve ekonomiyi bir vadediyor.

Yeni nesil dizel motor, katalitik konvertör kullanmaya ihtiyaç duymadan Euro 6 normlarını karşılayacak kadar çevreci kalmayı da başarıyor.