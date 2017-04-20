Credit Suisse, 3 aylık dolar/TL tahminini aşağı çekti

Referandumdan çıkan 'evet' kararı, etkisini hemen gösterdi. Piyasalardaki gerginliğin sona ermesiyle dolar TL karşısında değer kaybetti. 14 Nisan'dan haftayı 3,74 seviyesinde kapatan dolar, 16 Nisan gecesi TL karşısında 3,62 seviyesine kadar geriledi. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, değerlenen TL'den bulduğu destekle yükselişe geçti. 19 Nisan'da kapanışa doğru hızlı yükselişin etkisiyle Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 91.982,28 puanı gördü.

Credit Suisse, bu gelişmelerin ardından 3 aylık dolar/TL tahminini 3,80'den 3,65'e çekti.

Dolar güne düşüşle başladı

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başladı ve 3,6490'a kadar gerilemesinin ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 3,6510 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 düşüşle 3,9250, sterlin/TL de yüzde 0,14 değer kaybıyla 4,6890'dan işlem görüyor.