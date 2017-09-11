Morgan Stanley'den sonra Goldman Sachs ve Nomura da Türkiye tahminlerini revize etti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2. çeyrek büyüme rakamlarını açıklamasının ardından, Goldman Sachs Türkiye için büyüme rakamlarını revize etti. Rapora göre banka tüm yılda yüzde 5'lik büyüme beklentisini koruyor; bununla birlikte önemli bir baz etkisi ve ılımlı dördüncü çeyrek büyümesinin etkisiyle ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 7 civarında büyüyeceğini düşünüyor.

Banka, Türkiye ekonomik büyümesinin 2018 yılına girilirken de -kısmen daha az destekleyici baz etkisi (özellikle ihracat kaleminde) ve zayıf TL'nin net ihracat üzerindeki etkisinin azalmasıyla- ılımlı kalmasını bekliyor.

Nomura ise Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 4.2'den yüzde 5.5'e yükseltti.

Gün içinde Morgan Stanley, Türkiye için 2017 yılı GSYH büyüme tahminini 3,3'den yüzde 4,3'e çıkarmıştı